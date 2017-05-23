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Перед саммитом НАТО президент Грузии просит поддержки у президента Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 23, 18:00   |   Комментариев: 0

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил поддержки у президента Литвы Дали Грибаускайте в том, чтобы поднять важные для Тбилиси вопросы на предстоящем на этой неделе в Брюсселе саммите НАТО.

Пресс-служба президента во вторник сообщила, что руководители двух стран обсудили это по телефону.

“Беседа состоялась в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в Брюсселе 25 мая. Президент Г. Маргвелашвили попросил поддержки президента Литвы в том, чтобы поднять важные для Грузии вопросы на предстоящей встрече”, – говорится в сообщении.

По словам Д. Грибаускайте, для НАТО очень важно сохранить политику открытых дверей, а добивающиеся членства в этой организации Грузия и Украина не были бы забыты международным сообществом.

Как отметила президент, столкнувшаяся с прямой военной агрессией России Грузия всеми силами стремится создавать безопасное будущее, защищать и оберегать свои суверенитет и территориальную целостность.

Объявившую в девяностые годы прошлого века от отделении от Грузии Абхазию и другой отделившийся регион – Южную Осетию – Россия после войны 2008 года признала независимыми государствами. Россия постоянно держит тысячи своих военнослужащих на военных базах этого региона. Международное сообщество считает эти регионы оккупированными территориями Грузии.

В 2008 году на саммите в Бухаресте блок НАТО объявил, что Грузия станет членом НАТО, однако в ближайшее время такая возможность выглядит туманно.

politika@bns.lt, +370 5 239 64 16 – Вильнюсское бюро

BNS

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