Перед школой — профилактический осмотр детей

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По данным Государственной больничной кассы (ГБК), в ходе подготовки к новому учебному году врачи проверили состояние здоровья около 160 тысяч детей, что составляет около трети от общего числа учеников.

ГБК призывает родителей проводить проверку здоровья детей, не дожидаясь осени, поскольку в то время в медицинских учреждениях могут быть огромные очереди к врачам.

В прошлом году семейные врачи профилактически проверили более 440 тысяч детей.

«Этот год не является исключением. Как и каждым летом, родители с детьми проводят отпуск и визит в медицинские учреждения откладывают. Мы призываем родителей уже сейчас позаботиться о профилактическом осмотре ребенка, не дожидаясь начала нового учебного года, когда в учреждениях могут появиться очереди», — отметила Оксана Бурокене, главный специалист отдела экспертизы и контроля услуг ГБК.

Профилактические медицинские осмотры у семейного врача и стоматолога каждый год являются обязательными для всех детей в возрасте до 18 лет. Платить за эту проверку необходимости нет, потому что дети застрахованы государством, а предоставляемые им услуги оплачиваются из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Услуги предоставляются в тех учреждениях, которые заключили контракты с территориальными больничными кассами.

ГБК также напоминает, что с июня этого года все данные, касающиеся медицинского свидетельства ребенка, должны обрабатываться электронным способом во всех медицинских учреждениях.

«Это означает, что как семейный врач, так и дантист, проводящие профилактическую проверку здоровья ребенка, должны ввести данные о состоянии здоровья ребенка в электронный сертификат здоровья ребенка (действительный в течение одного года со дня выдачи)», — говорится в сообщении ГБК.

Семейный врач во время обследования исследует рост ребенка, его вес, кровяное давление, зрение, слух, кровоток, функциональный статус органов дыхания, позвоночника и других систем организма.

Дантист во время профилактического обследования проверяет состояние зубов и челюстей ребенка и, при необходимости, назначает лечение.

Информация «ЛК»

Фото BFL/Гедиминаса Савицкиса