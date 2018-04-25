Перед выборами в Испании введут протокол безопасности против кибератак и фейкньюс

Министерство внутренних дел Испании вводит с 1 апреля новый протокол для повышения кибербезопасности перед всеобщими выборами, намеченными на 28 апреля. В документе впервые принимается в расчёт потенциальная угроза «кампании по дезинформации в целях изменения мнения избирателя».

Как сообщает газета El País, получившая доступ к плану МВД, план также предусматривает меры по предотвращению возможных кибератак на системы подсчёта голосов и сайты политических партий.

Около сотни агентов полиции в сотрудничестве с экспертами из других органов по кибербезопасности, будут исследовать социальные сети, а также страницы в Глубокой сети.

План по улучшению кибербезопасности представляет собой часть инструкции, которую Секретариат по безопасности распространил на прошлой неделе среди различных органов. В документе перечислены меры и действия в области безопасности в период до, во время и после проведения выборов, а также указываются стратегические объекты инфраструктуры и другие места, требующие особого внимания сил безопасности.

Угрозы в области кибербезопасности классифицируются по трём категориям: атаки на стратегические объекты, атаки на систему подсчёта голосов и кампании по дезинформации, или «фальшивые новости». Сотрудники правоохранительных органов будут проверять социальные сети, сервисы отправки сообщений, форумы, блоги и сайты. Предполагается, что агенты по кибербезопасности будут выявлять такие угрозы и направлять соответствующие отчёты об их возможном влиянии.

Документ предусматривает создание Особого подразделения по безопасности, в состав которого будут входить сотрудники Национального центра охраны стратегических объектов инфраструктуры и кибербезопасности (CNPIC), Дирекции по информационным системам и связи в области безопасности (SGSICS), а также специализированных подразделений Национальной полиции, Гражданской гвардии и центров реагирования на инциденты в сети.

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