Переговоры по бюджету ЕС на 2019 год провалились

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Представители стран Европейского Союза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год.

Переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли удовлетворяющего всех соглашения к намеченному сроку в ноль часов во вторник, 20 ноября.

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, «в течение нескольких дней» будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года.

Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила одобрить бюджет в объеме 165,6 миллиарда евро, что на 3% больше нынешнего.

Когда начались переговоры, представители стран ЕС потребовали снизить запланированный объем на 1,5 миллиарда евро, а депутаты Европарламента, напротив, увеличить его на 770 миллионов евро.

Ранее, в августе, комиссар Эттингер призвал правительство Германии поддержать запланированное увеличение бюджета ЕС. Между тем, финансовая нагрузка на Германию, которая является крупнейшим бюджетным донором ЕС (доля ФРГ составляет около 35 миллиардов евро), а также на другие страны должна возрасти после выхода Великобритании из состава ЕС.

В последние годы ежегодный взнос Великобритании составлял около 12 миллиардов евро − эта страна была третьим по величине плательщиком в общую европейскую кассу после Германии и Франции.

korrespondent.net

Photo by EU Science & Innovation on Foter.com / CC BY-ND