Переговоры с British Airways, EasyJet и AirBaltic – пока не увенчались успехом, сообщил Г. Алмантас

В последние годы компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai безуспешно пыталась привлечь нового авиаперевозчика, который был летал в один из основных аэропортов Лондона – Гэтвик, сообщил глава компании Гядиминас Алмантас.

По его словам, решение вильнюсских властей выделить 2,1 млн. евро для привлечения такого перевозчика может быть полезным, однако пока неясно, не будут ли таким образом нарушены правила государственной помощи.

Г. Алмантас сообщил BNS , что постоянно ведутся переговоры с компаниями British Airways , EasyJet , латвийской AirBaltic и другими, однако ни одна из них не соглашается работать на условиях рынка. Такой рейс был бы убыточным для них, поскольку самолеты из-за небольшого спроса было бы сложно заполнить.

“Для бизнес-сообщений нужны аэропорты Лондонского Сити, Хитроу или Гэтвика. Это специфические аэропорты. Хитроу очень дорогой аэропорт, там доминирует British Airways. Гэтвик более доступный аэропорт, туда летает EasyJet и другие авиакомпании, которые возможно с большим интересом смотрят на наш рынок. Аэропорт лондонского Сити – крайне нишевый”, – пояснил Г. Алмантас.

Евросоюз запрещает государствам поддерживать аэропорты или авиакомпании. Без дополнительного разрешения Еврокомиссии новым рейсам можно выделить лишь небольшую помощь – 200 тыс. евро в течение трех лет, однако это слишком маленькая сумма.

На минувшей неделе Вильнюсское городское самоуправление решило выделить в течение трех лет около 2,1 млн. евро для маркетинга рейсов в один из основных аэропортов Лондона. По словам Г. Алмантаса, крупнейшей проблемой является то, как эти средства передать авиаперевозчикам.

British Airways не комментировала BNS своих планов по новым рейсам. Компания раньше уже летала из Лондона в Вильнюс, однако дважды прекращала эту деятельность – в – 2000-ом и 2006-ом годах.

Сейчас в Лондон из Вильнюса, Каунаса и Паланги летают лишь бюджетные авиакомпании – венгерская Wizz Air и ирландская Ryanair .

BNS

Метки: airBaltic, British Airways, EasyJet, Гядиминас Алмантас, Литва