Переизбранный мэр Клайпеды В. Грубляускас сообщает, что сформировал большинство в совете

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Переизбранный на третий срок полномочий мэром Клайпеды Витаутас Грубляускас, который баллотировался с общественным комитетом, в среду сообщает о том, что сформировал в горсовете большинство, в котором будет работать как минимум 16 членов горсовета из 31.

«На сегодняшний день это минимальное большинство. Это не закрывает дверь для присоединения и других политических сил, дверь не закрывается никоим образом», — сказал BNS глава портового города.

Немного раньше В. Грубляускас сообщил, что договорился о сформировании большинства с консерваторами. Теперь к нему присоединяется и один из трех попавших в совет членов Литовской центристской партии во главе с Наглисом Путейкисом — председатель Клайпедского отделения партии Альвидас Шимкус.

В горсовете Клайпеды у комитета В. Грубляускаса вместе с мандатом мэра будет девять голосов, семь голосов будет у Литовского союза крестьян и зеленых, шесть — у консерваторов, четыре — у Литовского либерального движения, три — у Литовской центристской партии, у комитета «Титов и справедливость» будет два мандата.

«Я разговариваю с главой отделения партии, не с отдельными членами, как хотела бы жена председателя этой партии. И сегодня мы декларируем, что мы, представители трех партий, входящие в горсовет, берем на себя ответственность за выработку совместной коалиционной программы и формирование всех звеньев власти», — сказал В. Грубляускас.

«Это еще не формальное конституционное подписание коалиционного договора, это означает публичное признание, что мы вместе будем работать над коалиционным договором», — добавил он.

BNS