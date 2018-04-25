Перейти дорогу — без мобильного телефона

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Правительство планирует запретить пользоваться мобильными телефонами на пешеходных переходах, но окончательное решение должно быть принято в течение месяца.

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис утверждает, что больше всего дискуссий возникает из-за предложения обязать водителей останавливаться у пешеходных переходов, даже когда пешеходы еще не вступили на проезжую часть.

«Действительно, были интенсивные, горячие дискуссии, особенно на тему пешеходов – как решить, на самом ли деле человек хочет перейти дорогу. Мы решили еще подискутировать, чтобы точнее определить намерение пешехода. Одно из предложений – просто сказать, что если человек стоит у пешеходного перехода, нужно остановиться и пропустить. Предложение относительно мобильных телефонов одобрено, эта рекомендация должна быть осуществлена», — сказал Масюлис BNS.

«Мы рассматриваем хорошую практику Запада, где как пешеходам, так и велосипедистам уделяется больше внимания, мы хотим улучшить культуру движения в Литве – таковы наши основные намерения», — добавил министр.

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает в Правила дорожного движения ввести запрет на использование мобильных телефонов на пешеходных переходах. Также планируется ввести рекомендацию, как обгонять велосипедистов – водители должны соблюдать дистанцию между автомобилем и велосипедом – не менее метра, а если скорость превышает 50 км/ч – 1,5 метра.

Кроме того, предлагается отказаться от обозначения автомагистралей – раньше планировалось, что в 2020 году зеленые дорожные знаки будут заменены на синие, как сейчас обозначаются магистрали. Решено, что это изменение будет стоить слишком дорого.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ