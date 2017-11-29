Перейти к всеобщему призыву можно в 2023 году, понадобится 0,2% ВВП дополнительно

Перейти к всеобщему призыву в Вооруженные силы (ВС) Литвы можно было бы с 2023 года, на это понадобится дополнительно 0,2% валового внутреннего продукта (ВВП), говорит министр обороны Раймундас Кароблис.

“Это может быть около 0,2% ВВП, это предварительные подсчеты. Сюда включены и инфрраструктура, и корпус подготовки офицеров-сержантов, конечно, на это нужно несколько лет. (…) По нашим раскладам, получается, что полная инфраструктура у нас будет к началу 2023 года”, – сказал в среду Р. Кароблис на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

КНБО сейчас рассматривает проект соглашения партий о вехах внешней политики, политики безопасности и оборонной политики на 2017–2020 годы. В проекте записано стремление дать оценку возможностям перехода к модели военной службы на основе всеобщего призыва.

Кабмин во главе с Саулюсом Сквярнялисом в плане реализации своей программы наметил возможности перехода на всеобщую воинскую обязанность до конца этого года.

Литва впервые выделит на оборону 2% ВВП в следующем году. По словам министра, переход к всеобщему призыву возможен только при условии дальнейшего повышения расходов на оборону, однако часть политиков сомневается, стоит ли продолжать увеличение финансирования обороны.

Р. Кароблис призывает продолжать увеличение оборонного бюджета, в следующем году этот бюджет составит 873 млн. евро. По словам министра, это нужно из-за соседства с Россией и из-за того, что оборона длительное время финансировалась недостаточно.

Частичный военный призыв был возвращен в Литве после семилетнего перерыва в 2015 году, когда возросло беспокойство в связи с действиями России на Украине и в регионе Балтийского моря.

В следующем году в ВС Литвы должно быть призвано 3800 человек, это на триста больше, чем в этом году.

Представители обороны прогнозируют, что после того, как часть юношей отслужит в ВС и увеличится численность призывников армии, в следующем году может не хватить так называемых “призывников – добровольцев”.

Метки: ВВП, КНБО, Литва