Перемены в канцелярии сейма Литвы: упраздняется должность вице-канцлера

Правление литовского сейма утвердило реформу канцелярии — после ее реализации сократится количество руководителей, будет упразднена должность вице-канцлера.
Правление сейма выразило недоверие заместителю канцлера сейма Антанаса Димайтиса и призывает его покинуть этот пост, однако не может уволить его в связи с продолжающейся неработоспособностью.
В канцелярии парламента упраздняются два отдела, они будут интегрированы в другие подразделения, реформируется секретариат комиссий.
Вице-председатель сейма, представитель «аграриев» Арвидас Някрошюс заявил, что листки увольнения реорганизуемых подразделений, однако их переведут в другие отдели.
По его словам, руководству упраздняемых отделов, скорее всего, также предложат другие должности.
В Департаменте по делам права откажутся от отдела международного права и права ЕС, его функции будут интегрированы в работу других отделов.
В Департаменте администрирования деятельности отдел управления имуществом будет соединен с отелом услуг и материального обеспечения.
Секретариат комиссий упраздняется, новая структура будет напрямую подчиняться канцлеру.