Перемены в канцелярии сейма Литвы: упраздняется должность вице-канцлера

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Правление литовского сейма утвердило реформу канцелярии — после ее реализации сократится количество руководителей, будет упразднена должность вице-канцлера.

Правление сейма выразило недоверие заместителю канцлера сейма Антанаса Димайтиса и призывает его покинуть этот пост, однако не может уволить его в связи с продолжающейся неработоспособностью.

В канцелярии парламента упраздняются два отдела, они будут интегрированы в другие подразделения, реформируется секретариат комиссий.

Вице-председатель сейма, представитель «аграриев» Арвидас Някрошюс заявил, что листки увольнения реорганизуемых подразделений, однако их переведут в другие отдели.

По его словам, руководству упраздняемых отделов, скорее всего, также предложат другие должности.

В Департаменте по делам права откажутся от отдела международного права и права ЕС, его функции будут интегрированы в работу других отделов.

В Департаменте администрирования деятельности отдел управления имуществом будет соединен с отелом услуг и материального обеспечения.

Секретариат комиссий упраздняется, новая структура будет напрямую подчиняться канцлеру.

BNS