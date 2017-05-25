Перемены в Паланге

Уже этим летом в Паланге на ул. Витауто автомобили будут ездить лишь в одном направлении – со стороны Швянтойи в сторону Клайпеды. Перемены коснутся и велосипедистов – для них будет выделена отдельная полоса с разметкой для движения в обоих направлениях.

После осуществления этого решения центр города станет удобнее и чище. О снижении потока автомобилей в городе и о необходимости поощрения велосипедистов в Паланге начали говорить уже несколько лет назад. Первым делом из центра Паланги убрали автовокзал. В ближайшее время будет введено одностороннее движение на ул. Витауто. Вторая полоса будет отдана велосипедистам. Это предложение было одобрено весной 2016 года, с тех пор делалось все, чтобы осуществить эти перемены.

Цель перемен – не только ограничение движения автомобилей, но и снижение уровня загрязнения воздуха, а также выделение пространства для велосипедистов.

Представитель Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус сказал, что одностороннее движение на ул. Витауто в первую очередь обеспечит большую безопасность участников движения.

Правда, это изменение коснется не всей ул. Витауто, а ее части от ул. Друскининку до ул. Даряус ир Гирено.

Новый порядок начнет действовать с 1 июня.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Паланга