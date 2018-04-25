Перемены в Польше

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В этом году жителей Литвы, которые ездят в Польшу за продуктами питания, ждут перемены — все реже магазины будут работать в воскресные дни. Как торговцы, так и ездящие в Польшу жители Литвы уверяют, что до сих пор покупатели из нашей страны составляли 2/3 всех покупателей. Однако с 2019 года магазины в Польше будут работать лишь одно воскресенье в месяц.

Жители Литвы едут в Польшу из-за более дешевых продуктов. В Польше продукты питания облагаются более низким НДС, например, мясо, молоко и непереработанные продукты облагаются 5-процентным НДС, другие продукты – 8-процентным НДС.

Обычный тариф НДС в Польше — 23%. И несмотря на то, что НДС в Литве составляет 21%, в Польше большая часть продуктов дешевле, чем в Литве.

Информация «ЛК», BNS