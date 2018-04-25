Перемычка NordBalt будет отключена после специального испытания

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Электроэнергетическая перемычка между Литвой и Швецией NordBalt будет окончательно отключена на ремонт продолжительностью два с половиной месяца в четверг утром, после проведения так называемого восстановления электросистемы перемычки (black start), которое займет несколько часов.

Директор Департамента управления системой оператора электропередающей системы Litgrid Гедрюс Радвила говорит, что при отключении перемычки на ремонт сухопутных муфт используется возможность дать оценку тому, как она действовала бы в случае тотальной аварии (blackout).

«Это испытание нужно, чтобы убедиться, что NordBalt нам поможет в случае, если мы погаснем, уйдем в блэкаут (…) Мы предусмотрели ежегодно такие технологические испытания и очень хороший повод сделать это перед началом ремонта, потому что NordBalt все равно отключается, обмен электроэнергией не осуществляется», — объяснил BNS временно замещающий гендиректора Litgrid Г. Радвила.

По его словам, перемычка не будет доступна для рынка с полуночи 16 августа, испытания начнутся в 3 часа, а в 7 часов перемычка будет полностью отключена.

Ремонт перемычки мощностью 700 мегаватт запланирован на 16 августа — 28 октября. Предстоит замена муфт сухопутных кабелей. На литовской стороне будет заменено 22 муфты, на шведской стороне — 98 муфт.

Гарантийный ремонт проведет датская компания NKT, перенявшая бизнес по производству кабелей у шведской ABB, которая произвела и проложила кабели для перемычки NordBalt.

Стратегический проект NordBalt стоимостью 550 млн евро провели в жизнь Litgrid и шведский оператор электропередающей системы Svenska Kraftnat.

BNS