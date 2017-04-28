Перевалка на Klaipedos nafta упала из-за уменьшения потоков из Белоруссии и Orlen Lietuva

Объёмы перевалки у литовского оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) и перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta в первом квартале упали в связи с тем, что нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии и крупнейший клиент компании – НПЗ Orlen Lietuva – перевалили меньше нефтепродуктов, чем в начале прошлого года.

Руководитель Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс утверждает, что надеется на то, что в ближайшем времени объёмы перевалки восстановятся.

“Несколько недель назад к нам поступили положительные новости, что поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в ближайшем времени восстановятся. Мы это видим и по получаемым от своих клиентов запросам. Пока ещё рано говорить, будут ли поставки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии такими же, как прежде, но мы надеемся на рост перевалок”, – отметил он на веб-семинаре в пятницу.

Юсюс полагает, что уменьшение потоков перевалки белорусских нефтепродуктов, вероятнее всего, сильно не повлияет на доходы Klaipedos nafta, но в худшем случае они могут понизиться до 15%.

“Белорусские грузы, несомненно, очень важны. Если ситуация окажется неблагоприятной для компании, у нас есть планы, как компенсировать утраченные доходы. Мы можем использовать имеющуюся у нас инфраструктуру на услуги другого рода, например, можем принимать грузы с прибывающих судов, загружать их в свои хранилища, а затем снова перегружать на суда”, – перечисляет М.Юсюс.

Директор Департамента администрирования Klaipedos nafta Марюс Пулкаунинкас утверждает, что что влияние на объёмы перевалки грузов оказал и ремонт на НПЗ Orlen Lietuva – – в прошлом году он проводился во втором квартале, а в нынешнем – в марте-начале апреля. Обычно плановый ежегодный ремонт длится около месяца. Ожидается, сказал он, что потоки от Orlen Lietuva будут такими же, как и год назад.

Совокупная перевалка нефти на терминалах компании в первом квартале понизилась на треть до 1,55 млн тонн. Объёмы разгазовки на терминале СПГ в этом году упали на 70% до 5,1 мегаваттчаса (MWh).

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, Orlen Lietuva, Литва, Миндаугас Юсюс