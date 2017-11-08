Перевод часов вызывает сомнения

В Литве вновь заговорили о вреде перехода на зимнее и летнее время. Члены Сейма просят у исполнительной власти обратиться в Еврокомиссию с просьбой не переводить часы.

Парламентарий, а в недавнем прошлом премьер Альгирдас Буткявичюс на заседании Сейма предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

По словам Буткявичюса, изучение влияния перехода на зимнее и летнее время в Литве показывает, что на здоровье человека это не сказывается, но из-за перевода часов жители страны раздражены и испытывают неудобства.

Согласно опросу, проведенному компанией Vilmorus в этом году, 80% населения страны не поддерживают смену времени. Политик отметил, что они не могут игнорировать мнение граждан.

На заседании Сейма бывший премьер-министр напомнил, что предыдущее литовское правительство занималось этим вопросом. Однако министерства иностранных дел стран -участниц Европейского союза провели опрос, который показал, что другие государства не поддержали просьбу Литвы к Европейской комиссии о внесении поправок в директиву о переходе на летнее время.

Сейчас с предложением отменить перевод часов выступают Финляндия и Польша. Буткявичюс заявил, что Литве следует воспользоваться ситуацией вновь и заявить о своей позиции.

«Нужно еще раз попытаться собрать мнения государств – членов Европейского союза и, в зависимости от преобладающей позиции (отменить эту директиву или заменить ее, разрешить отдельным государствам-членам принять решение), обратиться к Европейской комиссии с соответствующим предложением», — считает политик.

Директива о переходе на летнее время была подписана в 2001 году, чтобы в странах Европейского союза была единая система — в транспортной, промышленной сферах, а также в сфере коммуникаций. С 2002 года она регламентирует начало и окончание летнего времени в странах Евросоюза. Сейчас действие директивы продлено на неопределенный срок.

Представители нынешнего правящего большинства перед выборами обещали, что в случае успеха на выборах не будут менять время.

Выполнить анализ влияния смены времени правительство обязал еще Сейм прошлого созыва.

Заместитель старосты парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Юргис Разма обратился к премьеру Саулюсу Сквярнялису с просьбой предоставить информацию, провело ли правительство, как указано в упомянутом постановлении Сейма, анализ влияния введения летнего времени, и с учетом этих результатов представило/не представило ли оно Еврокомиссии предложение изменить установки директивы, чтобы каждой стране ЕС были предоставлены возможности самой решать по поводу введения летнего времени на ее территории.

«Хотя опросы общественного мнения говорят, что перевод времени для жителей неприемлем, хотелось бы, чтобы правительство еще раз проверило это и обратилось в Еврокомиссию, чтобы получить разрешение не переводить время», — отметил Разма.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Буткявичюс, Перевод часов, Юргис Разма