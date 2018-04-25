Перевозчикам хотят ввести новую плату

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Литовские транспортные перевозчики, как и перевозчики из других стран, которые пересекают Литву транзитом, вскоре могут столкнуться с новой платой за использование дорог. Новый сбор анонсировал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис. Реально новая плата может быть введена примерно через два года.

«С введением новой системы взымания платы, которую мы вскоре планируем представить Сейму, планируется привлечь больше денег. Мы планируем собрать примерно на 70 млн евро в год больше, и эти деньги будут выделены на дороги», — сказал Масюлис в эфире радио LRT.

«Евровиньетки в настоящее время действуют в Литве, когда ты платишь единовременный сбор и проезжаешь какое-то расстояние. Мы хотим внедрить системы учета, чтобы все проезжающие по основным дорогам грузовые автомобили фиксировались с помощью компьютерных средств, и было точно обсчитано пройденное ими расстояние и выписан счет в соответствии с пройденным расстоянием», — отметил министр.

В настоящее время однодневная виньетка для тяжеловесных грузовых автомобилей стоит 11 евро.

Литовские перевозчики и так испытывают кризис из-за агрессивного поведения ряда европейских стран по вытеснению литовских и других транспортных предприятий Восточной Европы со своего рынка.

Германия, Франция и иные страны ЕС обязали иностранные компании платить командировочные своим водителям по тарифам этих стран, когда они проезжают по их территории.

Обязательно останавливаться в гостиницах, взамен отдыха в кабине на стоянках, и так далее.

Все это резко увеличило расходы литовских предприятий, и они стали менее конкурентоспособными на рынках ЕС.

Кроме того, уже литовские страховые компании резко за год почти в два раза увеличили и без того крупные расходы за обязательное страхование грузового автопарка.

Тем временем Союз литовских перевозчиков (СЛП) выступил с замечаниями к предложению Министерства транспорта и коммуникаций внести поправки в правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В частности, министерство предлагает, чтобы разрешения на перевозку таких грузов по дорогам общего пользования выдавали владельцы этих дорог, а не Дирекция автомобильных дорог Литвы (как сейчас).

СЛП заявил, что он категорически не согласен с этим предложением, потому что, если оно будет реализовано, перевозчики лишатся возможности пользоваться услугой «одного окна» и при перевозке одного и того же груза будут вынуждены обращаться за разрешениями в различные учреждения.

СЛП считает, что таким образом Дирекция автомобильных дорог Литвы просто хочет снять с себя часть рабочей нагрузки.

Также СЛП не согласен с намерением отказаться от нынешнего порядка перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, когда разрешение на перевозку таких грузов не требуется, если максимально допустимые параметры осевой нагрузки, общей массы и габаритов превышаются незначительно.

По мнению СЛП, нынешний порядок должен остаться без изменений, поскольку он не создает угрозы безопасности движения и сохранности дорожного покрытия.

Информация «ЛК»