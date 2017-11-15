Перевозчики бьют в колокола

Литовские перевозчики письменно обратились к премьер-министру Саулюсу Сквярнялису с просьбой отказаться от инициативы повысить акциз на дизельное топливо. Акциз на этот вид горючего выше, чем в Литве, только в Болгарии, Венгрии и Румынии.

Будут заправляться в Польше

В письме сказано, что если будет принят закон о повышении акциза, то дизельное топливо будет дешевле в Польше. В таком случае транзитные перевозчики из Латвии, Эстонии и Литвы будут заливать горючее не в Литве, а в Польше. Предприниматели считают, что нынешняя политика благоприятна для бюджета, поскольку привлекает транзитный транспорт заправляться в Литве. Все это подтверждает тенденция сбора акциза на дизельное топливо.

По предварительным подсчетам за январь – август 2017 г. по сборам с акцизных товаров, продажи дизельного топлива увеличились на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным литовских перевозчиков, транзитные машины из Эстонии и Латвии на пути в ЕС заливают более дешевое горючее в Литве. Если бы в соседних странах акциз увеличился, а в Литве остался прежним, то это привлекло бы больше транзитного транспорта.

В письме премьеру сказано, что сейчас продажи дизельного топлива в Литве растут по большей части потому, что его больше заливает транзитный транспорт. По данным исследований, транзитный грузовой транспорт потребляет не меньше 20% продаваемого в Литве дизельного топлива.

«Только от российского транзитного транспорта сейчас государство получает немалую прибыль – машины заправляются на литовско-польской границе перед выездом в страны Европы, где горючее дороже. После того как в России подорожало дизельное топливо, на пути в ЕС и обратно через Литву они будут заправляться в Польше, Литва лишится миллионов евро налогов», – акцентируют перевозчики.

Они подчеркнули, что даже если перевозчики, у которых по 100 грузовых машин, будут заливать подорожавшее горючее в Литве, то горючее для них подорожает на 70 000 евро в год. А это стоимость тягача.

В письме Сквярнялису перевозчики напоминают о последствиях повышения акциза в 2008 г., тогда на литовско-польской границе продажи горючего снизились на 50%, а его «теневой» рынок увеличился на 30%.

Сейчас в Литве литр дизельного топлива стоит 1,056 евро, в Латвии – 1,07 евро, в Эстонии – 1,209 евро, в Польше – 1,06 евро. Если горючее подорожает, то транзитный транспорт будет заливать его в Польше.

В настоящее время акциз на дизельное топливо составляет 330,17 евро/1000 литров, на будущий год он может повыситься до 347 евро/1000 литров.

Подобное повышение сократит разницу между стоимостью бензина и дизельного топлива (на сегодняшний день бензин стоит примерно на 0,10 евро дороже, чем дизельное топливо). Согласно требованиям ЕС, «нижняя планка» акциза на дизельное топливо не может быть меньше 330 евро за 1000 литров.

Письмо Сквярнялису подписали Ассоциация перевозчиков Linava, Литовская конфедерация работодателей, Конфедерация промышленников Литвы, Литовская конфедерация бизнеса и Литовская ассоциация компаний, торгующих нефтепродуктами.

Предлагает снизить тариф

А вот парламентарий Ремигиюс Жямайтайтис уже зарегистрировал поправки к Закону об акцизах, в которых предлагается снизить акцизный тариф на дизельное топливо.

Жямайтайтис отмечает, что в Литве акцизы с учетом доходов жителей во всех группах товаров, за исключением пивной категории, намного выше средних показателей в ЕС, в Литве доступность акцизных товаров одна из самых низких в ЕС.

«Доступность дизельного топлива, на которое наложен акциз, в Литве также одна из самых низких в ЕС. Если сравнивать акцизы на дизельное топливо, то по сравнению с Литвой этот акциз только в Болгарии, Румынии и Венгрии. Поскольку топливо — очень важный товар каждодневного потребления, повышение акциза и связанный с этим рост цен сократит покупательную способность жителей. Низкая доступность дизеля, кроме всего остального, говорит о том, что нет обоснованных причин повышать размер акциза»,— отмечает член Сейма.

«Мы все прекрасно понимаем, что повышение акцизного тарифа отразится на бизнесе страны — именно дизельное топливо по традиции самое распространенное в бизнес-секторе — в сферах грузовых и пассажирских перевозок. Это способствовало бы росту потребительских цен в этих экономических сферах и общему росту уровня потребительских цен», — отмечает Жямайтайтис.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, акциз, дизельное топливо, перевозчики, тариф