Переходим на летнее время

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В это воскресенье Литва вместе со всеми странами Европейского союза перейдет на летнее время. В ночь на 31 марта стрелки часов переведут на один час вперед. Летнее время будет действовать семь месяцев – до конца октября.

Сезонное время в Литве, как и во всех странах ЕС, меняется два раза в год – согласно директиве о летнем времени. Брюссель каждые пять лет принимает коммюнике с указанием точного графика ввода и отмены летнего времени. Впервые летнее время в Евросоюзе было введено в 1980 году, с того момента все страны ЕС жили в летнем и зимнем времени, переводя стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Географически одна пятая часть Литвы (западная часть) попадает в первый часовой пояс, остальная часть – во второй.

Во вторник депутаты Европарламента в ходе голосования одобрили предложение отказаться во всем Европейском союзе от перехода с летнего на зимнее время и обратно. Нововведение вступит в силу с 2021 года — в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов будут переведены на летнее время и останутся в нем навсегда. Те страны, которые решат остаться в зимнем времени, смогут это сделать в последнее воскресенье октября 2021 года.

Подготовлено по сообщениям СМИ