Перспективы обустройства северной части столицы

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В Вильнюсском самоуправлении прошло общественное обсуждение предложений в рамках проекта улицы Шяуринес (Šiaurinės), организованное муниципальным предприятием «Vilniaus planas». Это важный проект для северной части литовской столицы, который может серьезно изменить сегодняшнюю ситуацию. Причем, как в улучшать ее, так и создать новые транспортные проблемы.

Поскольку упомянутый проект – долгосрочный, то в этот раз обсуждались предварительные наметки лишь его первого этапа – участок улицы Шяуринес от Западного объездного пути до улицы Фабийонишкю.

Начало строительных работ ожидается в середине 2020 года. Планируемая продолжительность работ первого этапа – 2 года, срок реализации всего проекта — 5-7 лет. Новая улица хотя и будет шестиполосной (по одной полосе с каждой стороны отдадут общественному транспорту; разделительная полоса – 3 метра), скоростной магистралью ее нельзя будет назвать. Из ныне существующих улиц Шяуринес можно сравнить, например, с улицей Укмяргес. Движение здесь также будет регулироваться светофорами, вдоль улицы проложат велодорожки шириной по 2,5 метра, а также тротуары такой же ширины.

Во время обсуждения горожане спрашивали, в частности, о проходящей здесь высоковольтной линии электропередачи. Выяснилось, что она будет демонтирована, заменена подземным кабелем. Серьезные сомнения у собравшихся вызвало и желание проектировщиков обойтись минимумом автостоянок у будущих офисов и других общественных учреждений. Разработчики проекта предполагают, что здесь будут, в основном, работать местные жители, соответственно на работу они будут ходить пешком, а не ездить на своих машинах. В настоящее время основная задача городских властей в рамках данного проекта – выкуп земельных участков под прокладку улицы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt