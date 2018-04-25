Первая в истории вспышка африканской чумы свиней отмечена в Китае

В Китае зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщает «Интерфакс» .

«Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о регистрации в провинции Ляонин на северо-востоке страны вспышки африканской чумы свиней. Это первая вспышка африканской чумы свиней в Восточной Азии», — говорится в сообщении российского Россельхознадзора.

Правительство Китая ввело второй уровень экстренного реагирования. Район заражения оцеплен, началось уничтожение поголовья синей, проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию местности. Кроме того, введен запрет на перевозку живых свиней из зараженной местности в другие районы, также запрещен вывоз животных за пределы города Шэньян.

Китай является крупнейшим производителем свинины в мире. Поголовье свиней в стране насчитывает около 500 млн голов.

По данным Россельхознадзора РФ, в настоящее время право на поставки свинины в РФ имеют четыре предприятия Китая, но отгрузки возможны только в присутствии инспектора Россельхознадзора. В последний год поставок не было.

АЧС входит в группу особо опасных инфекций, это вирусное заболевание, которое поражает диких кабанов и домашних свиней. Для человека заболевание опасности не представляет. От АЧС в острой форме погибает 100% заболевших животных. Вакцины от нее не существует, все животные в очаге эпидемии уничтожаются.

Болезнь известна с начала ХХ века — первый случай был зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. В России АЧС регистрируется с 2007 года.

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