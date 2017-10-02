Первая задача главы Danske Bank на новом посту – объединение информационных систем

Одним из крупнейших коммерческих банков в Литве Danske Bank начинает руководить бывший директор финансовой службы этого банка Рамунас Бичюлайтис. По его словам, одной из важнейших и первоочередных его задач будет объединение в одну платформу информационных систем трех банков Балтийских стран. Стоимость этого проекта составляет 15 млн. евро.

“В Балтийских странах Danske Bank мигрирует на новую информационную платформу. Это один из крупнейших проектов. Системы Литвы и Латвии уже перенесены на новую платформу, осталась Эстония. В марте следующего года у нас уже должна быть общая платформа информационных систем”, – сказал BNS Р. Бичюлайтис.

Он отметил, что смена главы банка не меняет банковской стратегии.

“Стремлением будет сохранить преемственность, заново встретится с работниками, с руководителями, обсудить, ближайшие задачи, цели и продолжать начатые дела”, – сказал Р. Бичюлайтис.

Возглавлявший 17 лет Danske Bank (ранее – Sampo) Гинтаутас Галванаускас в начале сентября сообщил, что по личным причинам покидает пост.

BNS

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