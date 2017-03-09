Первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя. Преподобномученица Евдокия

Обычно в Великий пост дни святых празднуются достаточно, образно выражаясь, сдержанно. Как-никак главная богослужебная тема этого периода – постовая. Но есть два праздника (они обычно выпадают в пост), которые служатся всегда. Один из них – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Событие это приходится на 9 марта (24 февраля по ст. ст.)

Немного предыстории. После казни Крестителя, (этому событию посвящен день усекновения его главы 11 сентября) ученики тайно похоронили его тело, а голову будущая жена-мироносица Иоанна в глиняном кувшине спрятала на Елеонской горе. Здесь глава и пролежала около 300 лет. В IV веке владельцем этого участка земли был некий христианин Иннокентий. Он решил построить у себя церковь. И когда копали землю под фундамент, кувшин Иоанны нашли. То, что это голова Предтечи, у нашедшего сомнений не было. Доказательством тому было множество знамений. Иннокентий перед смертью закопал святыню на том же месте, в новой церкви. Так совершилось первое обретение главы великого святого.

Шли годы. Церковь обветшала и разрушилась. Воцарился Константин Великий, мать его Елена восстановила в Иерусалиме христианские святыни, и множество людей отправилось в Святой град на поклонение им. Среди паломников оказались два монаха, которые и нашли главу Предтечи. Они положили находку в мешок из верблюжьей шерсти и ничтоже сумняшеся отправились домой. Да еще по дороге встретили бедного горшечника и попросили его главу нести. Оказывается, нерадивость была свойственна не только нам, но и некоторым первым монахам. Ведь они знали, что нашли – являлся им не один раз Креститель, который подсказал и место, где искать и что искать.

Но вышеупомянутая нерадивость была сильней благоговения перед святыней. Тогда Предтеча явился гончару и велел бежать от бестолковых лентяев. Тот послушался. Всю оставшуюся жизнь ремесленник хранил святыню в своем доме. А перед смертью запечатал главу в кувшин и передал сестре.

Около столетия хранилась Предтечева глава в разных семьях. В середине V в. ее обладателем стал арианский священник Евстафий. (Ариане не признавали божественности Христа, а считали Его высшим творением Бога-Отца.) Еретик закопал ее в пещере около сирийского города Емессы до лучших времен. Но, как говорят в народе, Бог шельму метит. В пещере этой поселились православные монахи, и путь туда Евстафию был, естественно, заказан. Позже тут возник монастырь. В 452 году настоятелю этой обители Маркеллу Креститель указал место, где находится его глава. Так произошло второе ее обретение.

В Емессе был построен храм Иоанна Предтечи и некоторое время святыня хранилась там. Потом, в период иконоборчества она передавалась из рук в руки, пока вновь не пропала из виду. Было и третье обретение в IX веке. Но это уже другая история и другой праздник, который Церковь отмечает 25 мая, или 7 июня по новому стилю.

И еще одно событие, которое я обойти своим вниманием никак не могу. 14 марта (1-го по старому стилю) день преподобномученицы Евдокии. А в нашей Знаменской церкви северный (левый) придел освящен в честь нее. Так что в этот день у нас престольный праздник. Храм Евдокии (а придел – это тоже храм, только небольшой, под одной крышей с другими) – единственный в Литве. Немного храмов в России носит это имя. Есть недавно восстановленные в Казани, Липецке, Красноярском крае и приделы в Москве, в двух подмосковных церквях и на Соловках. В ближнем и дальнем зарубежье, кроме нашего придела, в одном украинском селе. Раритет, можно сказать.

Преподобномученица Евдокия жила во II веке в Илиополе Финикийском (Ближний Восток). Была богата, молода и красива и занималась тем, что торговала собой.

Но однажды она услышала, как монах Герман читает евангелие о Страшном суде. И это перевернуло всю ее жизнь. Евдокия бросила все, стала монахиней и больше 50 лет жила молитвой и монастырскими трудами. Стала настоятельницей монастыря, прославилась своей подвижнической жизнью. В 152 году, при императоре Антонине, она мученически закончила свою праведную жизнь. За распространение христианской веры Евдокию оклеветали в колдовстве и обмане. Без судебного разбирательства ее отвели на место казни и обезглавили.

Наше священство: настоятеля отца Петра и протоиерея Алексия, их близких, прихожан – с праздником! Хочу пожелать всем читателям «ЛК» Божьего благоволения (так переводится с греческого имя Евдокия). И пусть бремя поста для вас будет легким.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N10 (1150) 9 марта, религия