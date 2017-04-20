Первое рабочее место тенденции и реальность

Найти первое рабочее в Беларуси место для молодого специалиста всегда было непростой задачей. А в этом году ситуация усложнилась: на многих специальностях нужно распределить сразу два выпуска — тех, кто поступил четыре и пять лет назад. В итоге направления на работу после вуза, по предварительным подсчетам Министерства образования, должны получить 24,5 тысячи выпускников–бюджетников. Сравните: в прошлом году распределяли 20,8 тысячи. К тому же все больше платников просят у вуза помощи в трудоустройстве. Но и при таком раскладе есть возможность помочь молодым специалистам и даже имеются специальности, где спрос на кадры по–прежнему сильно превышает предложение. Речь в том числе о педагогике. В этом году в БГПУ имени М.Танка 946 выпускников дневной формы обучения, а заявок пришло 959. На некоторых специальностях на каждого молодого учителя — сразу несколько предложений. Такая ситуация для вуза не новость, ведь на самые востребованные факультеты здесь из года в год увеличивают набор, но специалисты все равно в цене. Особенно острая ситуация на факультете начального образования. К нему и повышенное внимание, подчеркивает ректор БГПУ Александр Жук, который взял на себя управление процессом распределения будущих учителей младших классов. Почему? Именно этим педагогам предстоит стать проводниками в мир знаний, продолжить путь той первой учительницы, символическая скульптура которой украшает главный вход в университет. Судите сами: в последние три года на начальном образовании вдвое увеличили цифры приема и на бюджет набирают 100 — 120 первокурсников.

Но сегодня, объясняет декан факультета Наталья Жданович, хотя и двойной выпуск, распределяют лишь 66 учителей младших классов, причем 21 из них — целевик:

— Семь выпускников учились 5 лет, получив в итоге дополнительную специальность педагога белорусского языка и литературы. Остальные — четыре года. Министерство образования подало заявку на 86 плановых мест, у нас было около 50 запросов от школ, как персональных, так и просто с указанием количества необходимых учителей. Кроме того, некоторые представители отделов образования и школ, чтобы решить кадровый вопрос, просто приезжают, узнав о времени распределения…

Пока выпускники переминаются с ноги на ногу у двери судьбоносной аудитории, приехавшие за специалистами педагоги нервничают не меньше. Кто и чем способен заинтересовать молодежь? И как закрепить эти кадры после распределения? Кто–то планирует заманивать ребят жильем, кто–то — рассказами о преимуществах жизни в их городе, а кто–то в красках готов расписывать отличные условия труда в дружелюбном коллективе. Немало среди гостей и представителей минских учебных заведений. Например, столичная школа № 56 запросила сразу 10 учителей. Молодые специалисты здесь нужны как воздух, ведь в новом учебном году собираются набрать 20 (!) первых классов.

Мария Окостко отучилась 5 лет и сейчас получила право распределяться первой. У девушки самый высокий средний балл — 9,3, и она уже выбрала первое рабочее место — во Фрунзенском районе Минска. «Лучшие кадры отдаем в самый загруженный район», — замечают в комиссии.

В целом же в главном педагогическом вузе страны процедура распределения из года в год напоминает конвейер: студенты забегают в аудиторию, ставят подпись под выбранным учебным заведением — на все про все несколько секунд, ведь решение давно принято. Если не целевое направление, так запросы с места работы, где молодой учитель уже год как трудится, либо просьба «хотелось бы домой, если можно», к которой прислушались. Редкий выпускник еще в поиске и готов рассматривать предложения. Поэтому с каждой новой фамилией распределяющихся лица у представителей школ, приехавших за кадрами, становятся все мрачнее. А если у кого–то из студенток возникает хотя бы секундное замешательство, тут же начинаются торги. Где–то в середине списка в аудитории появляется и первый из двоих парней — Денис Товпеко. Со школой он еще не определился, и этот шанс не упускает заместитель директора СШ № 56. Парень охотно соглашается.

Ольга ПАСИЯК. Фото Павла ЧУЙКО.

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Беларусь