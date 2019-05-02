Первомайские беспорядки в Париже

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Десятки тысяч активистов левых движений приняли участие в первомайских акциях протеста в Париже. По оценке полиции, в демонстрациях участвуют до 2000 радикальных активистов.

По состоянию на 15:00, полиция задержала около 200 нарушителей порядка. Поводом для задержания служат не только насильственные действия, но также обнаружение среди личных вещей предметов, которые могут быть использованы как оружие.

Для обеспечения безопасности в Париже задействованы около 7.400 полицейских. В их числе примерно 200 экипажей быстрого реагирования на мотоциклах. Для мониторинга ситуации в городе полиция использует беспилотные мультикоптеры.

Правоохранительные органы отмечают, что накануне 1 мая в социальных сетях активисты распространяли призывы превратить Париж в «столицу беспорядков».

Социальные протесты в Париже, иногда перерастающие в погромы и столкновения с полицией, проходили и 1 мая 2018 года, и в течение последних нескольких месяцев. «Желтые жилеты» выходили на демонстрации протеста даже по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара, заявляя, что миллиард евро, собранный на эти цели, – очередное доказательство презрения богатых по отношению к бедным.

NEWSru.com