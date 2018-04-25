Первые испытания непогодой

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Серьезную проверку работы коммунальных служб устроила погода. После комфортной осени в минувшие выходные минусовая температура привела к гололедице.

Ситуация на минувшей неделе была почти экстремальной, констатировали медицинские службы. По данным отделения Скорой помощи Вильнюсской университетской больницы, травмы у пациентов были самые разные: от переломов, вывихов, ушибов, растяжения связок – до ран.

«Очень много травм. Вызывают на дом, на улицы, дороги скользкие, очень много вызовов», – сказала BNS дежурный врач Вильнюсской станции скорой помощи.

Представитель компании Grinda, отвечающей за порядок на дорогах города, Эгидиюс Стяпонавичюс сказал BNS, что все дороги в городе посыпаны. В субботу, в 3 часа утра, на дороги выехала часть техники, дороги посыпали солью и песком. Утром выслали еще 10 машин.

За тротуары в городе отвечают две компании: Stebulė и Mano aplinka. «Около остановок стоят контейнеры с песком, который предназначен для нужд общества. Если дворники не успевают, жители могут им пользоваться. Хорошие соседи могут помочь друг другу», – сказал Стяпонавичюс. Полиция сообщила, что из-за скользких дорог фиксируются технические дорожно-транспортные происшествия, ДТП, в которых пострадали люди.

Сложной оказалась ситуация и в Каунасе. В травматологическом центре Каунасской клинической больницы пострадавшим приходилось ждать по 5- 6 часов.

Дорожная полиция предупреждает, что главное правило для водителей — никаких резких стартов и торможений. Двигаясь от светофора, не надо вдавливать педаль газа — кто-то может не успеть завершить маневр на скользкой дороге есть опасность серьезных ДТП. Тормозить при гололеде тоже часто не стоит — лучше выбрать небольшую скорость и двигаться плавно на приличном расстоянии от впереди идущей машины. Резкое торможение на льду уведет ваш автомобиль в крутой занос.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt