Первые итоги переговоров между Кореями: КНДР согласна отправить на Олимпиаду делегацию

Северная и Южная Кореи обменялись предложениями на утренней встрече в рамках первых официальных переговоров между странами за более чем два года. Главными темами стали вопросы участия КНДР в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане и улучшения двусторонних отношений, передает агентство Yonhap.

КНДР сообщила, что готова направить на Олимпиаду свою делегацию чиновников высокого ранга, а также журналистов, спортсменов, демонстрационную команду и мастеров по тхэквондо. Южная Корея, в свою очередь, предложила, чтобы спортсмены двух стран объединились на церемонии открытия Игр и других совместных мероприятиях.

Сеул также предложил, чтобы военные двух стран провели переговоры. Этот шаг должен способствовать снижению уровня напряженности на Корейском полуострове, передает Reuters со ссылкой на заместителя министра по делам национального объединения Южной Кореи Чхон Хэ Сона.

Также Пхеньяну было предложено провести в феврале встречу семей, разделенных войной 1950-1953 годов, приурочив ее к празднику Лунного нового года, и возобновить переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Реакция со стороны КНДР на эти предложения пока неизвестна.

Первые за более чем два года официальные переговоры между двумя Кореями стартовали во вторник утром, 9 января, в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. На время обеда делегации разделились. Однако ожидается, что позднее обсуждение продолжится.

Переговоры проходят под пристальным вниманием мировой общественности, обеспокоенной ситуацией на Корейском полуострове в связи с предыдущими ракетными запусками КНДР.

Предыдущие подобные переговоры между двумя Кореями состоялись в декабре 2015 года. Прорыв в подготовке новых переговоров произошел после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к соотечественникам сделал ряд громких заявлений.

Среди прочего он выразил готовность отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Южную Корею и начать переговоры с Сеулом. Для этого лидер КНДР приказал восстановить закрытую почти два года назад линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Сеул приветствовал готовность КНДР продолжить межкорейский диалог. 4 января стало известно, что Южная Корея договорилась отложить совместные военные учения с США. Они пройдут на Корейском полуострове после окончания Олимпиады.

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