Первые перемещенные в Литву беженцы лишились вида на жительство в стране

Семья иракских беженцев, которая первой была перемещена в Литву в декабре 2015 года по соглашению Евросоюза (ЕС), лишилась вида на жительство в стране, потому что вовремя не вернулась в Литву.

По данным Департамента миграции, семья из четырех человек покинула Литву более полугода назад и сейчас проживает в Швеции. Пока в ее отношении не отменена дополнительная правовая защита, позволяющая жить в Литве временно, так что в случае возвращения в Литву иракцы еще смогут обратиться за новым документом.

“Статус (дополнительной правовой защиты – BNS) за ними сохранился, потому что ситуация в государстве их происхождения еще не изменилась, и мы на этом этапе не видим смысла этот статус пересматривать. Но что мы сделали: поскольку их в Литве нет больше шести месяцев, мы отменили имевшийся временный вид на жительство в Литве, то есть статус остается, но документ отменен”, – объяснила BNS глава Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте.

Не имея разрешения, семья не может перемещаться в Шенгенском пространстве и в случае задержания в любой стране этого пространства они будут считаться нелегальными иммигрантами.

По словам Э. Гудзинскайте, ДМ не располагает информацией о том, чем эти беженцы занимаются в Швеции. Если они находятся там нелегально, то шведская правоохрана должна вернуть их в Литву. Глава департамента не исключила, что иракцы нашли работу и узаконили свое пребывание в Швеции. В таком случае никакие последствия им не грозят.

На сегодняшний день это единственная перемещенная в Литву по соглашению ЕС семья, утратившая вид на жительство в стране, другим уехавшим мигрантам такие последствия пока не грозят.

В соответствии с соглашением ЕС, Литва до сентября этого года обязалась переместить на свою территорию 1105 беженцев. По данным ДМ, в Литву уже перемещено 262 беженца, лишь более десяти из них обосновались в стране, а около 180 уже уехали в другие государства.

BNS

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