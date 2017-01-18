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Первые военные международного батальона прибудут в Литву на следующей неделе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 15:00   |   Комментариев: 0

Первые военные из международного батальона союзников прибудут в Литву на следующей неделе, сообщили в среду в Рукле представители литовской армии.

“Первые военные планируют прибыть на следующей неделе, но их будет немного. (…) Дислокация основного контингента, главное движение начнется в феврале”, – сказал журналистам глава Объединенного штаба вооруженных сил Литвы, генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.

По его словам, последние военные из состава батальона прибудут в Литву в июне.

В целом в этом батальоне в Литве будет дислоцировано около 1,2 тыс. военных.   Половину из них составят военные командующей батальоном Германии.

Некоторое время прибывающие союзники будут проживать в Рукле, позднее их планируется передислоцировать.   Литва предлагает Германии на более длительный срок разместить батальон под Вильнюсом, где будет построен военный городок.

В прошлом году НАТО решило дислоцировать по международному батальону в каждой из Балтийских стран и в Польше в целях сдерживания России.

“Это ответ на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности Балтийского региона, на изменившуюся ситуацию на восточном фланге НАТО”, – сказал командующий штабом.

Он отметил, что в случае агрессии против Литвы батальон союзников “вместе с подразделениями литовской армии и прибывающими частями союзников будет защищать наше государство”.

BNS

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