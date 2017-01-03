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Первый груз СПГ отправился в Швецию

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Первый газовоз, заполненный сжиженным природным газом (СПГ) на терминале СПГ (ТСПГ) в Клайпеде, вышел в шведский порт Лисекиль, где действует ТСПГ Skangass.

Портал marinetraffic.com указывает, что заполненный в понедельник в Клайпеде газовоз Coral Energy компании Skangass с 15 тыс. кубометров СПГ во вторник утром вышел в порт Лисекиль.

СПГ экспортируется из Клайпеды впервые. Это предусматривает подписанный в сентябре прошлого года договор компаний Litgas, Lietuvos duju tiekimas и норвежской Statoil.

BNS

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