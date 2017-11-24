Первый магазин Pepco в Литве откроется в Мариямполе

Центрально- и восточноевропейская сеть дискаунтеров по торговле одеждой и предметами домашнего обихода Pepco свой первый магазин в Литве откроет 1 декабря в Мариямполе.

В ближайшие месяцы магазины Pepco также откроются в Панявежисе, Алитусе, Вильнюсе и Каунасе. За три года в Литве намечается открыть 50 магазинов этой сети и трудоустроить более 400 человек, говорится в сообщении Pepco.

“Литовский рынок очень важен для нашего бренда, мы надеемся, что наши предложения заинтересуют покупателей. Мы совершенно уверены, что открытие первого магазина Pepco – это только начало долгого пути по странам Балтии”, – сказал для пресс-релиза директор Pepco по операционной деятельности в Центральной и Восточной Европе Марцин Станко.

У созданной в 2004 году сети Pepco более 1,2 тыс. магазинов в Чехии, Хорватии, Польше, Словакии, Словении и Румынии. В общей сложности в компании занято 11 тыс. человек.

Бренд Pepco принадлежит Steinhoff International Holding, акции которого котируются на Франкфуртской бирже.

BNS

Метки: Pepco, Литва