Первый спам появился 40 лет назад

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3-го мая 1978-го года, то есть уже сорок с лишним лет назад, в мире появилось такое не очень приятное явление, как нежелательная реклама в компьютерных сетях. Или, проще говоря, спам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, тогда, в далеком уже 1978-ом, около четырех сотен пользователей сети Arpanet получили рекламную рассылку, устроенную сотрудником корпорации DEC, который таким образом решил увеличить продажи новых компьютеров.

Известно, что реакция на рассылку была строго негативной, поэтому повторять эксперимент сотрудника DEC никто не решался вплоть до 1986-го года, когда в сети Usenet начали активно рекламировать финансовые пирамиды.

Слово SPAM, вопреки логичному предположению — это не аббревиатура, а название торговой марки, под которой в США производятся консервы.

Владелец торговой марки SPAM, корпорация Hormel Foods Corporation, произвела огромное количество консервов для нужд фронта в годы Второй мировой войны, а когда война закончилась, а консервы остались, в руководстве корпорации осознали, что невостребованные остатки продукции нужно куда-то девать, и устроили невероятно масштабную рекламную кампанию, которая даже вошла в историю.

Об истории с консервами вспомнили в годы, когда в компьютерных сетях стала появляться нежелательная реклама, и спам «официально» стал спамом, который, как следует отметить, никуда не делся из Интернета и в наши дни.