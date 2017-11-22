Песня остается с человеком

12 ноября в Польском Доме культуры прошел гала-концерт 9-го Республиканского фестиваля песенного творчества «Звени, песня». Этот праздник любителей народных песен каждый год собирает полный зал.

Идея проведения этого песенного конкурса принадлежала Энгельсу Павловичу Нечаеву. Благодаря его стараниям с 2008 года фестиваль стал проводиться ежегодно, а его основной целью стало знакомство с народной песней, открытие новых имен, новых коллективов самодеятельности. Энгельса Павловича уже нет с нами, а его дело живет, идею фестиваля продолжила нынешний председатель клуба ветеранов труда «Дружба» Вера Виршичене.

С каждым годом границы песенного искусства все больше расширяются, а вместе с ними растет и количество его участников. На 9-й фестиваль кроме коллективов художественной самодеятельности города Вильнюса прибыли участники из Каунаса, Висагинаса, Швянчениса, Кальвяляй. Их профессиональное мастерство смогли увидеть и оценить зрители.

С приветственным словом выступила руководитель ассоциации «Русское собрание Литвы» Людмила Рябенко, а открыл фестиваль по традиции «Гимном русской песни» хор «Золотой возраст», чья творческая деятельность насчитывает более полувека. «Золотой возраст» под руководством Сергея Диденко – это единственный русский народный хор в Литве. В его исполнении прозвучали песни «Улочки-переулочки», «Льются песни крылатые». Особенно проникновенно исполнила песню «За дальнею околицей» солистка хора Регина Пликус.

Очень тепло зрители встретили гостей фестиваля – Каунасский ансамбль «Мелодия» литературного клуба им. Державина (художественный руководитель Римма Казенене), в чьем исполнении прозвучали песни «Облепиха», «Занавесочки», «Сенокосная пора», «Володенька», а «Куст калины» исполнила руководитель коллектива Р. Казенене. Постоянным гостем фестиваля является и ансамбль «Русская песня» Каунасского центра русской культуры «Учение – свет» (художественный руководитель Наталья Яцкявичене). Песни «Бежит река», «Разбросала косы русые береза», «За тихою рекой» и «Утушка луговая» покорили присутствующих высоким мастерством исполнения. Выступления каунасцев были одними из лучших на фестивале.

Хор пенсионеров «Мелодия» из Висагинаса порадовал зрителей хорошей песенной аранжировкой. Руководит коллективом Светлана Басистая. В фестивале приняли участие мужская и женская группы хора. Кальвяляйский дом культуры представлял ансамбль «Пшыятельки» (худ. рук. Валерий Валуевич). Народное творчество наших ближайших соседей прозвучало в исполнении белорусского ансамбля «Сябрына» (худ. рук. В. Ковальчук). Не остались незамеченными выступления Швянченельского вокального женского ансамбля «Мечта» (музыкальный руководитель Елена Гринцевич), ансамбля «Дисидерия» (худ. рук. Людмила Хорошилова), вокальной студии «Гармония» (худ. рук. Людмила Мальцева), ансамбля «Русь» (худ. рук. С. Диденко).

Сердца слушателей покорили выступления детских коллективов: ансамбля «Веснушки» вильнюсской школы им. Л. Карсавина (художественный руководитель Тамара Третьякова) и его солистки Златославы Хрусталевой, а также театра танца «Фантазия» под руководством Инги Гуреевой.

Программа фестиваля была разнообразной и насыщенной: звучали народные песни и песни современных авторов. В концертной программе приняли участие солистка хора «Золотой возраст» В. Дичпетре, вокальный дуэт В. Виршичене и Г. Казаковой и салон русского романса под руководством В. Опарина.

Заключительным аккордом праздника стала «Песня остается с человеком», исполненная всеми участниками фестиваля. Особую благодарность зрители и устроители фестиваля выражают его бессменной ведущей – Наталье Лешкиной.

9-й фестиваль «Звени, песня» передает эстафету 10-му юбилейному. До встречи в следующем году.

Жанна ГРОБОВА

Фото Виктора Жарносеков.

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Звени, Песня, фестиваль песенного творчества