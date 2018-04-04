«Петербург балалайки» — 130 лет спустя!

20 марта 1888 года в здании Санкт-Петербургского общества взаимного кредита состоялось первое выступление «Кружка любителей игры на балалайках». Этот коллектив был создан и выступал под руководством Василия Васильевича Андреева — балалаечника-виртуоза, композитора, музыканта-просветителя. «Русское чудо!» — восклицали критики после первых гастролей оркестра. Именно тогда балалайка стала инструментом, который сейчас является одним из главных символом страны. Теперь 20 марта считается днем рождения профессиональной концертной балалайки, и к 130-летию приурочен масштабный международный проект, который был инициирован Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и проводится в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

38 музыкантов стали участниками насыщенной программы – это исполнители на балалайках из числа российских соотечественников из 11 стран: Белоруссии, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Хорватии, Чехии и Эстонии. Специально для соотечественников, проживающих за рубежом, любителей и профессионалов, и просто поклонников игры на балалайке была разработана культурно-образовательная программа, включающая просветительские мероприятия, знакомство с тематическими музеями и мастер-классы, направленные на повышение квалификации.

Церемония открытия программы «Петербург балалайки» состоялась 20 марта на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Участников познакомили с многолетней связью балалайки и города на Неве, историей возникновения интереса к этому национальному инструменту, который не угасает по сей день и лишь укрепляется подобными событиями. Открылась Неделя балалайки торжественным выстрелом из пушки ровно в полдень — эта давняя городская традиция отмечает самые важные события из жизни Петербурга. После выстрела слово взял исполняющий обязанности председателя комитета по внешним связям Сергей Марков. По его словам, 20 марта отмечается старт «триумфального шествия балалайки и Оркестра русских народных инструментов из Петербурга по России, в Европу и Америку». Также он рассказал об историческом концерте Великорусского оркестра В.В. Андреева: «Зрители не давали начать концерт минут двадцать, приветствовали, засыпали цветами… Трижды играл гимн Российской Империи и только потом начинался концерт, это было что-то феноменальное. Я желаю, чтобы вас в Петербурге принимали так же, как когда-то Андреева». Могли ли участники предположить, что их и правда встретят овациями на концерте в Капелле спустя лишь пару дней?

На церемонии открытия выступил оркестр народных инструментов «Светит месяц» из Копенгагена. Коллектив, существующий с 2012 года, ежегодно выступает на различных фестивалях и концертах и имеет ряд международных наград.

После церемонии открытия гостей ждала экскурсия «Петербург балалайки», в ходе которой участники посетили ключевые места, связанные с историей рождения концертной балалайки и ее бытования в Петербурге, а также посетили Некрополь Александро-Невской лавры, где возложили венок к могиле великого сподвижника, создателя концертной балалайки В.В. Андреева на Композиторской дорожке Тихвинского кладбища.

Начиная со дня открытия, ежедневно небольшие группы участников отправлялись в специализированную мастерскую «Дофф», где с 2009 года делают гитары, балалайки, домры, укулеле и комплектующие для них. Специалисты мастерской не один год изучали историю и опыт коллег, посещали мастер-классы и музеи музыкальных инструментов, и в итоге сформировали свой метод использования старинных традиций в производстве инструментов, в применении к современным формам и технологиям производства. Гостей программы погружали в жизнь мастерской, они смогли увидеть и почувствовать, как рождаются инструменты с уникальным, ни на что не похожим звуком. При кажущейся простоте балалайка состоит из более чем двадцати пяти элементов, которые, подобно участникам оркестра, обязаны работать в идеальной связке друг с другом, чтобы получился достойный результат. Участники наблюдали непосредственно за всем процессом изготовления балалайки, познакомились с мастерами, узнали названия элементов, разобрались в историческом обосновании треугольной формы деки, материалах, которые используются для струн и грифа.

В Этнографическом музее слушателей ждала специальная экскурсия «История возникновения народного костюма», которая включала посещение экспозиции, посвященной традиционной культуре русского народа, а также происхождению русского народного костюма. Буквально несколько кварталов отделяет Этнографический музей от Шереметевского двореца — Музея музыки. Здесь участников встретили экскурсовод Екатерина Сидорова и Владимир Васильевич Кошелев, уникальный в своем роде специалист, сотрудник музея, умеющий играть практически на каждом инструменте из значительной коллекции музея. Эксперты провели для гостей экскурсию «История щипковых инструментов» — увлекательное путешествие по открытым фондам музея и рассказ о возникновении инструментов, эволюции их развития, уникальных экспонатах, а также о связи балалайки с Петербургом. Завершилась экскурсия просмотром фильма «Тайна трех струн», подготовленным по заказу Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Здесь же, в Музее музыки, состоялись первые мастер-классы с кураторами образовательной части программы, которыми стали признанные педагоги Консерватории В.Н. Конов, Е.В. Желинский и А.М. Демидов. Участники поделились на три группы, в зависимости от уровня подготовки, послушали лекционную часть, освоили практическую и начали разучивать произведения, которые им предстояло представить широкой публике на итоговом концерте в Капелле 24 марта. За время образовательного марафона участники изучили семь тем, которые погрузили слушателей в историю возникновения и бытования балалайки, обозрели исполнительские традиции и развитие методики обучения игре на этом инструменте, дали информацию о практических навыках (первоначальные навыки игры на инструменте, посадка, основные способы звукообразования, постановка рук, развитие навыков игры левой рукой и т. д.).

Также в рамках программы, участники посетили Санкт-Петербургский музыкальный лицей, который располагается в одном из старейших исторических зданий Северной столицы «Кикины палаты». Познакомившись с историей лицея, пообщавшись с преподавательским составом и студентами, соотечественники посетили концерт студенческого оркестра народных инструментов.

В ходе программы гостей ждали и другие творческие встречи и мастер-классы от различных творческих коллективов Санкт-Петербурга. Так, мастер-классы по игре на балалайке и домре дали музыканты театра «Морошка». Череда творческих встреч продолжилась в Музее театрального и музыкального искусства, где участники познакомились с музыкантами Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева, которые также провели мастер-классы по игре на балалайке и домре и дали небольшой концерт. В Капелле состоялась встреча с музыкантами ансамбля «Эссе-Квинтет», которые дали участникам урок по игре на балалайке, который помог отточить навыки подготовки к концертному выступлению.

Увидеть всех артистов в рабочей атомсфере, в непосредственном творческом процессе соотечественникам удалось в Государственной академической капелле на генеральной репетиции, а затем и на Гала-концерте «Русское чудо», который очень впечатлил участников. Наталья Цыганок, участница из Германии, прокомментировала мероприятие так: «Концерт получился абсолютно замечательный, настоящее чудо!». И это не удивительно, ведь программа концерта получилась чрезвычайно интересной. Классическое звучание народных инструментов в исполнении настоящих виртуозов: Камерного состава оркестра им. В.В. Андреева, Е. Желинского, А. Тремасова и театра песни и танца «Морошка», дополнялось современными, даже авангардными выступлениями дуэта «Гусли в космосе», «Эссе-Квинтета» и специальных гостей Тины Кузнецовой&Zventa Sventana.

24 марта в Государственной академической капелле состоялось ключевое событие «Петербурга балалайки» – торжественная церемония открытия. Открыл церемонию исполняющий обязанности председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, поблагодаривший участников: «Я уверен, что этот важный проект будет продолжаться, развиваться и становиться с каждым годом все масштабнее».

Итоговый концерт открыли участники сводного оркестра «Русская душа», который сложился в ходе проекта. Дирижером выступил Владимир Конов. Произведением, открывшим мероприятие, была выбрана обработка русской народной песни «При долинушке» Александра Шалова, встреченная бурными овациями. Продолжило народную тему выступление студента Консерватории, лауреата международных конкурсов Дениса Якушева с русской народной песней «Винят меня в народе». Следующим номером выступили ансамбль из Дании «Светит месяц» и Игорь Ермаков (Эстония), душевно исполнившие «Катюшу». Солировал художественный руководитель датчан, оперный певец Валерий Лихачёв.

За этот вечер зрители не раз перемещались из родной стихии русского фольклора в Европу и Америку, в исполнении студента Консерватории Михаила Романычева прозвучал фрагмент из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а студент Консерватории Сергей Васильманов исполнил произведение Лероя Андерсона «Пустячок». Овации зала не смолкали после выступления семейного дуэта Михаила и Натальи Цыганок из Германии, но настоящим сюрпризом для слушателей стало их выступление на бис в свежеобразованном трио с участницей из Новой Зеландии Ниной Бызовой.

Современность балалайки уверенно подтвердило выступление петербургских музыкантов «Эссе-Квинтет», сыгравших «Новое рождение горного короля» и «Восточную». 130 лет назад лозунгом и целью Андреева было «объединить фрак с балалайкой», и это безусловно удалось сделать. В завершение концертной программы в исполнении сводного оркестра «Русская душа» прозвучало сочинение основателя Государственного академического русского оркестра Василия Андреева «Вальс грёзы».

«Мы благодарны участникам, спасибо за ваши горящие глаза. Надеемся, что знания, которые мы вам передали, останутся с вами надолго!», — отметил куратор образовательной программы Евгений Желинский. Владимир Конов также отметил важность мероприятия для формирования патриотизма: «Андреев был патриотом, он любил своё Отечество. Сейчас его дело продолжается, и вот вы, соотечественники, приехали сюда с целью поддержать эту традицию. Приятно, что такие мероприятия организуются».

Итоговый концерт Сводного оркестра соотечественников — исполнителей на балалайке состоялся и был принят громкими аплодисментами!

По результатам музыкального марафона участники и зрители убедились, насколько универсальным и гибким инструментом может быть балалайка, как легко она нашла себе место в современном инструментарии, как органично звучит её голос в музыкальной канве эпохи. 11 стран объединились в любви к русской культуре, гости поставили перед собой и решили оригинальные творческие задачи, и заслуженно получили громкие овации. Как было верно подмечено: «Сколько ещё выразительных возможностей таит в себе этот инструмент, нам предстоит узнать благодаря тем, кто бескорыстно в него влюблён».

Вручение памятных сувениров, сертификатов и общая памятная фотография завершили торжественную часть церемонии, за которой последовало традиционное чаепитие, где в неформальной обстановке участники смогли поделиться впечатлениями по итогам программы. «Вы не представляете, как для нас это важно, чувствовать связь с Россией, иметь возможность быть здесь и погружаться в культуру, чтобы, вернувшись, мы могли нести ее людям», — говорит Нина Бызова, участница из Новой Зеландии.

Лучше всего о значении и результатах программы можно сказать словами самих участников. Эвелина Авиженене (Литва): «Мы очень благодарны организаторам за такую подготовленную и насыщенную культурную программу, она стала сильным импульсом для наших дальнейших творческих проектов». Мозжегорова Татьяна (Латвия) выразила надежду, что проект будет продолжаться: «Нам, русским за рубежом, этого очень не хватает! Мы от всей души благодарим организаторов, которые обеспечили нам встречи с прекрасными музыкантами, дали возможность посетить замечательные концерты и уникальные музеи». Художественный руководитель коллектива «Светит месяц» из Дании Валерий Лихачев отметил значение проекта для юных соотечественников: «Именно через национальную культуру, народные инструменты изучается русский язык, а для наших детей именно язык является самым главным и важным инструментом. Низкий поклон организаторам этого проекта. Это настоящее событие для наших детей, явление!». Его слова подтверждает молодой участник из Латвии Леонард Кокоревич: «Я играю на балалайке с 7 лет, и для меня эта программа как новое дыхание, абсолютно несравнимые новые впечатления для того, чтобы двигаться вперед, пробовать что-то новое».

Важно, что участникам удалось увидеть инструмент, на котором они играют, в новом свете, убедиться в его актуальности. «Приятно сознавать, что балалайка ломает стереотипы. Если раньше говорили о том, что балалайка — это русский инструмент, то тем приятнее видеть, что на ней играют не только в России, но и за рубежом, ведь участники приехали из 11 стран!», — говорит Екатерина Дягилева участница из Беларуси. Ее коллега Анастасия Романова (Беларусь) добавляет: «Можно сказать, что балалайка не имеет границ, и этот проект это доказывает!» По результатам программы «Петербург балалайки» участники подняли свой исполнительский уровень, познакомились с новыми приемами, встретились с большим количеством единомышленников и вновь осознали, что балалайка — инструмент многогранный, яркий, универсальный и не устаревающий.

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

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