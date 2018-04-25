Петербургский Дом музыки поздравил Вильнюс с Рождеством

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В посольстве Российской Федерации в Литве состоялся Рождественский фортепианный вечер в рамках проекта Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина «Посольство мастерства».

Перед гостями выступила талантливая пианистка, лауреат международных конкурсов Анна Генюшене, которая исполнила произведения Л. Бетховена, Ф. Шопена и С. Рахманинова. Присутствующие на вечере сотрудники зарубежных дипмиссий, общественные деятели, представители русской общины тепло встретили выступление музыканта. Фортепианный концерт произвел на слушателей огромное впечатление, а виртуозность и эмоциональность игры Анны буквально завораживала.

27-летняя Анна Генюшене — выпускница Московской консерватории. В настоящее время обучается в Королевской академии музыки в Лондоне. В 2017 году стала лауреатом Международного конкурса Mauro Monopoli Prize и Международного конкурса им. Бузони (Италия), а также победительницей Международного конкурса Sgeepdrove competition (Великобритания). Обладательница приза Королевской Академии музыки Patrons Award 2018 (Лондон). Участница программ Дома музыки с 2015 года.

«Посольство мастерства» – уникальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки совместно с «Россотрудничеством», который проводится с 2012 года и включает в себя выездные творческие встречи ведущих музыкантов в России, а также гастроли молодых солистов в Российских центрах науки и культуры в зарубежных странах.

Инф. «ЛК»