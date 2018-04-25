Петицию за отмену выхода из ЕС поддержали более 2,7 млн британцев

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Парламентский сайт, где размещена петиция, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос.

Более 2,7 млн британцев подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС. По состоянию на 11:20 пятницы, 22 марта, подписи под петицией поставили 2 728 265 человек.

«Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС — это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС», — говорится в комментарии к петиции.

В комитете парламента Великобритании, специализирующемся на работе с коллективными обращениями, отметили, что эта петиция набирает популярность с самой большой скоростью, которая когда-либо была зафиксирована на этом сайте.

В четверг из-за высокой посещаемости сайт британского парламента, посвященный петициям, работал с перебоями.

Ранее лидеры 27 стран ЕС одобрили на саммите отсрочку Brexit на основании двух возможных сценариев: до 12 апреля или до 22 мая.

korrespondent.net