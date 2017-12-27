Певица Джой Вилла обвиняет в домогательствах экс-главу предвыборного штаба Трампа

Певица Джой Вилла обвиняет в домогательствах экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски: он “болезненно” ударил ее попе во время совместного фото на вечеринке и отказался извиняться. Левандовски уволили из штаба летом 2016 года из-за крайне напряженных отношений с сотрудниками СМИ. В марте того года журналистка Мишель Филдс сообщала, что Левандовски сильно схватил ее за руку, оставив синяки.

Певица и актриса Джой Вилла – пламенная сторонница Трампа, в частности, на церемонию Grammy Awards она приходила в платье с лозунгом его предвыборной кампании – “Make America Great Again”.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на вечеринке в вашингтонском отеле Trump International Hotel 28 ноября. По ее утверждению, когда она вместе с Левандовски позировала для фото, он больно ударил ее по попе. Журнал Newsweekпубликует одну из фотографий, о которых, по-видимому, идет речь: Левандовски и Вилла улыбаются, в руках у певицы коктейль.

Вилла пыталась добиться извинений, угрожая иском. Но Левандовски, как она утверждает, бросил ей: “Валяй, я работаю в частном секторе”. Он сделал еще несколько шлепков, затем рассмеялся ей в лицо и сбежал. “Это был сильнейший шлепок… Я имею в виду, если бы ударил по лицу или другой части тела, осталась бы царапина или отметина”, – вспоминает она.

Певица говорит, что извинения ее бы устроили, но Левандовски их не принес и после вечеринки. Поэтому, выдержав паузу, она пошла в полицию. Она собиралась подавать жалобу на домогательства (harrasment), однако в полиции сочли, что речь идет о “нападении” (assault).

Newsweek утверждает, что еще один посетитель вечеринки 28 ноября подтвердил версию событий, изложенную Виллой, “на 100%”. Его имени издание не называет.

Вилла собиралась избираться в конгресс США от штата Флорида, наняв советником соратника Трампа Роджера Стоуна.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном. С обвинениями в его адрес с начала октября выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. После скандала с Вайнштейном в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц – актеров, продюсеров, журналистов и политиков.

NEWSru.com

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