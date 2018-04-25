Pigu объединяется с польской Morele

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Крупнейшая в Литве компания электронной торговли Pigu объединяется с польской платформой электронной торговли Morele. Группа будет развивать стратегическое партнерство, однако предприятия продолжат деятельность отдельно.

По словам генерального директора Pigu Дайнюса Люлиса, ожидается, что группа станет одной из крупнейших на рынке электронной торговли в Центральной и Восточной Европе, а ее годовой оборот должен возрасти с 300 млн евро до 1 млрд евро.

«Наша цель — за предстоящие пять лет увеличить это общее образование до 1 млрд евро годового оборота. Мы с руководителем Morele чувствовали, что у предприятий есть большие возможности сотрудничества. В конце концов мы решили, что было бы неплохо, чтобы акционеры получили выгоду от сотрудничества», — сказал BNS Д. Люлис.

По его словам, более 50% акций Pigu и Morele будет принадлежать инвестиционному фонду MCI. PrivateVentures теперь будет управлять 51% акций группы, кроме того, фонд предоставит группе финансирование в объеме 13 млн евро.

Как сказал Д. Люлис, название Morele остается, потому что группа будет развиваться во всем регионе, а его центром является Польша, где еще не закрепился никакой региональной игрок в сфере электронной торговли.

«Morele способна прибыльно действовать в категории низких марж. Мы придадим им компетенции в категории не электротоваров, поэтому рассчитываем на большой прорыв в самой Польше, которая в смысле консолидации является важнейшей в регионе», — сказал глава Pigu.

Pigu за 2016-2017 финансовый год, который начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года, получила 551 тыс. евро консолидированной чистой прибыли. Показатели за 2017-2018 финансовый год предприятия пока не сообщило.

BNS