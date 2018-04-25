Пилоты сообщают о странных огнях в небе над Ирландией

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Управление гражданской авиации Ирландии расследует сообщения пилотов об увиденных ими странных огнях в небе. Сторонники контактов с неземными цивилизациями уже заявили, что речь идет о НЛО. Об этом сообщают британские СМИ и, в частности, газета Independent.

9 ноября пилот рейса авиакомпании British Airways, летевшего из Монреаля, сообщила диспетчерам аэропорта Шеннон, что видит стремительно перемещающиеся яркие огни. Она спросила, не проводится ли в данном районе военные учения, и получила отрицательный ответ.

Вскоре о том же явлении рассказал пилот компании Virgin Airlines, направлявшийся из Орландо в Манчестер. По его словам, увиденное напоминало метеорит или космический аппарат, вошедший в плотные слои атмосферы.

Управление гражданской авиации подчеркивает, что расследование будет внутренним, как требует установленная процедура. Пресс-служба аэропорта Шеннон сообщила, что не будет комментировать ведущееся расследование.

NEWSru.co.il