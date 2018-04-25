Пираты XXI века. Нападение у берегов Бенина

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Пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне. Об этом сообщается в данных спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота, которые приводит РИА «Новости».

«Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в материалах центра.

На борт ворвались 7-9 человек с огнестрельным автоматическим и холодным оружием, и начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа из числа граждан РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых и пострадавших нет. Вопросом освобождения похищенных занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

Как сообщили в Международной федерации транспортных рабочих (ITF), обращений от судовладельца и экипажа к ним пока не поступало. Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. Там на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных. Сейчас судно стоит на якоре в Гвинейском заливе.

В мае 2016 года американская организация Oceans Beyond Piracy опубликовала доклад, в котором сообщила, что Гвинейский залив стал самым опасным местом в мире для мореплавателей из-за возросшей активности пиратов. При этом эксперты установили, что морские разбойники с падением цен на нефть стали реже нападать на нефтяные танкеры и переключились на похищения людей.

Известны случаи, когда заложники пиратов погибали. Так, например, произошло с Владимиром Колобковым — капитаном судна Faina, захваченного разбойниками в сентябре 2008 года в Индийском океане.

NEWSru.com