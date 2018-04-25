Пирог с инжиром и  рецепты  блюд из сухофруктов

responsivevoice_button voice = «Russian Female» buttontext = «Воспроизвести»]

Пирог с инжиром

Инжир сушеный — 8 шт., мука пшеничная — 225 г, масло сливочное — 180 г, сахар — 175 г, кефир — 150 мл, яйца — 4 шт., лимоны — 1 шт., апельсины — 1 шт., мед — 3 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л., сода — 1 ч. л.

Цедру апельсина и лимона натереть. Инжир нарезать и выложить на дно формы (несколько штук оставить). Полить медом.

В миске взбить масло с сахаром и цедрой. Отделить желтки от белков, желтки по одному ввести в масляную смесь.

Муку смешать с разрыхлителем и содой. Отправить в масляную смесь, перемешать, влить кефир и перемешать еще раз. Белки взбить в пену. Выложить их в тесто и взбить. Залить тесто в форму. Сверху выложить оставшийся инжир. Выпекать 1 час 15 минут.

Паштет с сухофруктами

Инжир сушеный — 130 г, печень куриная — 600 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 150 г, портвейн — 70 мл, сливки 10 %-ные — 150 мл, масло растительное, соль, перец черный молотый.

За сутки до приготовления инжир нарезать, положить в стеклянную банку, залить портвейном. Изредка встряхивать банку. Лук и морковь нарезать. Обжаривать на масле 8 минут. Вынуть из сковороды.

Печень промыть, почистить. Обжарить с обеих сторон на среднем огне. Влить в сковороду портвейн, оставшийся от замачивания, накрыть крышкой, довести печень до готовности. Посолить и поперчить. Соединить печень с овощами. Влить сливки, хорошо взбить массу блендером. В готовый паштет вмешать кусочки инжира. Вместо инжира можно использовать чернослив. Его не нужно замачивать в портвейне.

Штоллен с сухофруктами

Изюм — 500 г, курага — 70 г, чернослив — 70 г, коньяк — 70 мл, дрожжи свежие — 50 г, молоко — 275 мл, сахар — 75 г, миндаль дробленый — 50 г, мука — 675 г, масло сливочное — 425 г, пудра сахарная — 200 г, соль.

Сухофрукты залить коньяком и оставить на ночь. Дрожжи растворить в теп­лом молоке. Добавить сахар, муку, соль, масло (250 г), сухофрукты, миндаль. Замесить тесто. Оставить на 1,5 часа. Сделать колбаску, оставить еще на 40 минут. Выпекать 40 минут при 180 °С. Полить оставшимся маслом (предварительно растопить его) и посыпать пудрой.

Жаркое с сухофруктами

Сухофрукты (курага, изюм) — 100 г, ребра свиные — 200 г, каре ягненка — 200 г, морковь — 2 шт., картофель — 3 шт., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Мясо посолить, поперчить и поджарить на масле до румяной корочки, затем запекать 7-8 минут при 180 °С. Овощи почистить, нарезать, залить водой, посолить и поставить на огонь. Варить до готовности. Вынуть (бульон не выливать), положить в горшочек овощи, сухофрукты, сверху мясо. Подлить немного овощного бульона и запекать 10-15 минут при 180 °С.

Конфеты с сухофруктами

Сухофрукты (изюм, инжир) — 100 г, орехи (фисташки, грецкие) — 100 г, печенье песочное — 200 г, масло сливочное — 200 г, сахар — 170 г, какао — 3 ст. л., сливки — 5 ст. л.

Сухофрукты, орехи и половину печенья измельчить. Оставшееся печенье превратить в порошок. Все вместе перемешать.

Какао соединить с сахаром и сливками, поставить на огонь, довести до кипения. Снять, добавить масло. Перемешать. В шоколадную массу постепенно всыпать печенье с сухофруктами, чтобы масса не была слишком густой.

Положить смесь в форму, застеленную фольгой, и отправить в морозилку до застывания.

Свиное филе с сухофруктами

Сухофрукты (курага, инжир, изюм) — 100 г, филе свиное (карбонад) — 1,5 кг, кориандр — 1 ст. л., перец черный горошком — 10 шт., соль.

Сухофрукты мелко порубить. Кориандр и перец измельчить в ступке. Филе промыть, положить на доску и сделать в нем продольный разрез (не до конца). Положить начинку из сухофруктов, посолить по вкусу. На­крыть свободной частью и туго перевязать ниткой. Снаружи натереть мясо солью, перцем и кориандром. Положить в форму и запекать 40 минут при 230 °С. Вынуть из духовки и сразу накрыть фольгой. Перед подачей нарезать на порции.

Чернослив в беконе

Чернослив без косточек — 24 шт., бекон (тонкие ломтики) — 24 шт., сыр с плесенью — 100 г.

Сыр разломать на 24 кусочка. Чернослив надрезать. Положить туда сыр. Завернуть в бекон, заколоть зубочисткой. Выложить на застеленный пергаментом противень и отправить на 20-25 минут в духовку, разогретую до 200 °С. Подавать закуску теплой.

Рулет из индейки с сухофруктами

Курага — 1,5 стакана, вишня сушеная — 2 ст. л., клюква сушеная — 2 ст. л., филе индейки — 1 кг, масло сливочное — 4 ст. л., лук репчатый — 1 шт., вино белое сухое — 200 мл, фисташки — горсть, тимьян, масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Порубленный лук обжарить на сливочном масле. Добавить курагу, вишню, клюкву, тимьян, фисташки, вино (50 мл).

Филе отбить. Посолить, поперчить. Распределить начинку. Свернуть в рулет и перевязать ниткой. Обжарить на оливковом масле, влить оставшееся вино и тушить под крышкой 1,5 часа. Перевернуть и готовить еще 30 минут.

Запеченные яблоки

Сухофрукты (изюм, курага, вяленая вишня) — 200 г, орехи (кедровые, миндаль, кешью) — 50 г, яблоки крупные — 4 шт., мед, имбирь, корица.

Сухофрукты залить водой и оставить на 20 минут. Обсушить и нарезать. Орехи порубить. Смешать сухофрукты, орехи, корицу и имбирь. У яблок вынуть сердцевину и часть мякоти, не повреждая стенок яблока. Наколоть кожицу зубочисткой. Нафаршировать яблоки приготовленной смесью и завернуть в фольгу, оставив небольшое отверстие сверху. Запекать 35 минут при 180 °С. Подавать с медом.

Плов с сухофруктами

Курага — 100 г, изюм — 50 г, рис басмати — 3 стакана, говядина — 700 г, чеснок — 1 головка, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 3 ст. л., паста томатная — 1 ст. л., соль, перец черный молотый.

Мясо и лук нарезать. Морковь натереть. В сковороду с высокими бортами положить мясо, залить его кипятком так, чтобы вода полностью покрывала говядину. Поставить на медленный огонь. Накрыть крышкой и томить 40 минут. Добавить туда соль, перец, сахар, лук, морковь, пасту и перемешать. Рис промыть, всыпать в сковороду. Если необходимо, долить еще воды. Накрыть крышкой и готовить 20 минут. Изюм и курагу промыть и отдельно обжарить на сливочном масле. Добавить все в плов, перемешать, в середину воткнуть целую головку чеснока и накрыть крышкой.