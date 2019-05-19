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Министр сельского хозяйства утверждает, что Европейская комиссия не против того, чтобы в Литве была введена система пищевых купонов. По словам Гедрюса Сурплиса, в ответе, полученном от Комиссии, не говорится, что такое средство нарушает конкурентоспособность. Правительство в октябре прошлого года подтвердило, что пищевые купоны смогут получить те семьи, в которых воспитываются дети дошкольного возраста. Купоны планируют ввести летом этого года, поощряя таким образом мелкий бизнес. Кроме того, утверждается, что это средство поможет снизить цены на продукты питания.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ