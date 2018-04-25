Письмо Эйнштейна с опасениями об антисемитизме продали на аукционе

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Это письмо Альберт Эйнштейн написал ещё в 1922 году, более чем за десятилетие до прихода нацистов к власти. Недавно на аукционе в Израиле оно ушло с молотка за 32 тысячи долларов.

В письме ученый выражает свои страхи в связи с ростом антисемитизма в Германии. Он пишет своей сестре: «Здесь для нас начинаются тёмные времена — как экономически, так и политически».

В то время Эйнштейну пришлось покинуть Германию. Праворадикальные боевики убили его друга – министра иностранных дел Германии еврейского происхождения Вальтера Ратенау. Полиция предупредила учёного, что он может быть следующим.

«Это письмо Эйнштейн написал своей сестре в 1922 году, через несколько недель после убийства Ратенау. Эйнштейн в то время уехал из Берлина, поскольку опасался, что его тоже могут убить. Он рассказывает своей сестре об антисемитизме, о ненависти, которую он ощущает в Германии»,- рассказала Мерон Эрен, представитель аукционного дома Kedem.

Как предполагается, Эйнштейн написал письмо из немецкого Киля. Там он ожидал отплытия в Японию.

Он пишет: «Никто не знает, где я. Считают, что я пропал. Дела у меня идут хорошо, несмотря на антисемитизм среди моих немецких коллег».

А спустя три месяца после бегства Эйнштейн получил Нобелевскую премию.

Когда в 1933 году нацисты пришли к власти в Германии и развязали кампанию преследования евреев, вылившуюся в Холокост, Эйнштейн читал лекции за границей. Позже он отказался от своего гражданства и обосновался в США.

ntdtv.ru