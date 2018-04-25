Питомцев выпустили в море

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Морской музей простился с 10 своими питомцами: в море выпустили маленьких тюленей.

Их нашли на берегу весной этого года обессилевшими, лечили, кормили.

Четверо тюленят еще недостаточно окрепли, чтобы начать самостоятельную жизнь в море, и пока будут находиться в музее. Ежегодно специалисты вынуждены ухаживать за выброшенными на берег тюленятами, в этом году их количество оказалось рекордно большим.

Тех, кто не сможет самостоятельно прокормиться на воле, дарят зоопаркам других стран.

Информация «ЛК», BNS