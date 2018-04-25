Пизанская башня стала более стабильной

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Пизанская башня стабильна и очень медленно уменьшает свой наклон. За последние двадцать лет колокольня, один из самых известных памятников в мире, стала прямее на 4 сантиметра.

Колебания наклона башни после проведенных работ по консолидации фундамента башни составляют, в среднем, 1-2 миллиметра в год, но главное — стабильность колокольни.

«Выглядит так, как будто колокольня помолодела на два века», — сказал профессор Сальваторе Сеттис из команды экспертов, наблюдающих за состоянием башни.

Он напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни. Им удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр. Тем не менее, окончательно встать ровно «падающая» башня не сможет, заверил ученый.

Пизанская башня — колокольная башня, часть городского собора Санта-Мария-Ассунта в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону. Наклон башни возник в ходе её строительства, длившегося несколько десятилетий и в последующее время медленно увеличивался, пока не был стабилизирован. По информации СМИ

СПРАВКА

Пиза́нская башня — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.

Расположенная позади собора, она является третьей старейшей постройкой на Площади чудес Пизы после самого собора и баптистерия. Наклон башни возник в ходе её строительства, длившегося несколько десятилетий и в последующее время медленно увеличивался, пока не был стабилизирован (и частично скорректирован) благодаря усилиям по укреплению в конце XX и начале XXI столетий.

Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 55,86 м от земли в самой низкой точке и 56,7 м в самой высокой точке. Диаметр основания — 15,54 м. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания — 4,9 м, на высоте галерей — 2,48 м). Её масса составляет 14 453 т.

0 декабря 1986 года ЮНЕСКО присвоило статус Всемирного наследия всему архитектурному ансамблю Площадь Чудес (Piazza dei Miracoli): кафедральный собор (Duomo Santa Maria Assunta), баптистерий (Battistero San Giovanni), колокольня (Campanile Torre pendente) и кладбище (Camposanto Monumentale).

Автор проекта Боннано Пизано.

ru.wikipedia.org