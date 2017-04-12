План ограничений торговли алкоголем

Кабинет министров в принципе одобрил предложения еще более ограничить время торговли алкоголем и запретить его рекламу. Премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что правительству удалось достичь компромисса, а работники торговли утверждают, что для такого ограничения не хватает обоснованности.

Правительство одобрило уже обсуждаемые в Сейме новые ограничения. Например, ограничить торговлю алкоголем по воскресеньям – разрешить торговать им только с 10 до 15 час., по рабочим дням и по субботам – с 10 до 20 час. Сейчас в магазинах алкоголь можно приобрести с 8 до 22 час. в течение всей недели.

«Такой вывод действительно сбалансированный. Достигнут максимальный компромисс между ограничением доступности и уменьшением последствий алкоголизма, а также не в ущерб бизнесу и экономике. Этот баланс должен быть. Было несколько замечаний. Полагаю, что до следующего заседания удастся все согласовать, а если не удастся, то последнее слово будет за министром здравоохранения, и тогда дадим вывод Сейму», – отметил Сквярнялис. По его словам, в результате ограничения времени торговли алкоголем и запрета его рекламы должно сократиться и потребление алкоголя.

«Разумеется, на короткий период, и это естественно, если мы ведем речь об уменьшении доступности, будет сокращение потребления, но на долгосрочный период, когда речь идет о последствиях для здоровья и социальной стабильности, это действительно должно стать плюсом», – сказал Сквярнялис.

Лауринас Вилимас – руководитель Литовской ассоциации предприятий торговли, утверждает, что некоторым предложениям не хватает обоснованности.

«Мы оценили подготовленный министерством проект. Со многим соглашаемся и одобряем, но на определенных условиях. Ограничение вечернего времени на два часа кажется нам не обоснованным, потому что это станет неудобством для людей, делающих покупки в небольших магазинах. Эти магазины приспособятся и просто сократят время своей работы. Мы полагаем, что критерии должны быть более ясными», – сказал Вилимас. По его утверждению, такие ограничения подтолкнут жителей Литвы покупать алкоголь в Польше или Латвии.

«Мы считаем, что это очень заметно скажется на рынке, но не на потреблении, а на покупке, потому что для изменения привычек потребления нужно очень много времени. Мы видим и наблюдаем угрожающую ситуацию с покупками в Польше, а в отношении алкоголя – и в Латвии, где акцизы более низкие», – сказал Вилимас.

Ограничения в продаже алкогольных напитков должны сократить их потребление и повысить общественную безопасность, считает министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Кроме того, что мы надеемся на некоторое уменьшение потребления алкогольных напитков, особенно то спонтанное потребление, когда люди зачастую вечером уже идут дополнительно купить алкоголь. Таким образом люди планируют заранее свои праздники или застолья и не кидаются за покупками ночью или вечером, эта мера будет способствовать не только уменьшению потребления алкоголя, но и повысит общественную безопасность», – в эфире радиостанции Žinių radijas сказал Вярига.

По его словам, общественная безопасность актуальна для людей, которые живут неподалеку от магазинов, торгующих алкоголем.

Министр также убежден, что ограничения торговли алкоголем не должны поощрять литовцев покупать алкоголь в Польше или Латвии.

«Из-за ограничения времени я не думаю, что кто-то поедет в Латвию или Польшу. Купить в большем количестве алкоголь можно и в Литве, обойдясь без поездок в другие страны. Люди, которые могут себе позволить покупку алкоголя в больших количествах, – это чаще всего зажиточные люди. И зачастую и более образованные. Они меньше и потребляют. Поэтому опасения несколько преувеличены. Те, кто бегал за бутылкой по вечерам, действительно не будут в той группе, которая может себе позволить закупить алкоголь заранее», – утверждает Вярига.

Правительство одобрило идею о полном запрете с января 2018 года рекламы алкоголя. До этого времени бизнес сможет соответственно подготовиться для этого. Однако правительство предлагает Сейму пока не устанавливать специальные требования.

В Сейм внесены два пакета законов – они предусматривают создание специализированных магазинов по продаже алкоголя. Увеличить возраст, с которого можно начать потреблять алкогольные напитки, и укоротить время, когда запрещается продажа алкоголя. Советам самоуправлений было бы предоставлено право определить места или территории, в которых запрещается торговля алкоголем. В проектах предусмотрен и запрет рекламы алкоголя.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, алкоголь, Саулюс Сквярнялис, торговля