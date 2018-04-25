План по спасению горы Гядиминаса

🔊 Воспроизвести

Новый министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас пообещал спасти гору Гядиминаса, об этом он рассказал в интервью LRT. Он не сомневается в том, что в течение двух лет его пребывания в должности гора Гядиминаса не обрушится.

«В этом не сомневаюсь, когда я общаюсь со специалистами, они говорят очень важную вещь: поверхность движется, но внутри гора плотная. Это очень важно знать», — ответил министр на вопрос журналиста о том, что будет с горой на время его руководства.

Вступив на минувшей неделе в должность, Кветкаускас первым делом собрал заседание по поводу ситуации с горой Гедиминаса. Министр выслушал сообщение о текущей ситуации и вместе с Национальным музеем и Геологической службой обсудил общие комплексные решения.

«Я думаю, что сейчас ситуация внушает надежду, что мы с подобными решениям движемся вперед, чтобы гора была укреплена надолго, чтобы она оставалась укрепленной долгое время. Временные меры уже предприняты», — сказал министр.

Кветкаускас подчеркнул, что самое главное на данный момент — обустроить юго-восточный склон холма. «Необходимо срочно что-то делать, решать, так или иначе, там ждать нельзя. Могут быть предприняты краткосрочные действия, некоторые могут быть сделаны на более длительное время, и они будут долговечнее, что, безусловно, будет надежным способом. Очевидно, эти долгосрочные решения дорого стоят», — подчеркнул министр.

Первые оползни на горе Гядиминаса начались в 2016 году из-за осадков. За это время почти все склоны пострадали от них. В начале ноября прошлого года гора Гядиминаса была закрыта для посещения, после того как сошли последние крупные оползни.

Литовские власти приняли решение начать восстановительные работы, также была создана специальная рабочая группа, которая каждые две недели отчитывалась о состоянии горы.

Бывший вице-министр культуры Реналдас Аугустинавичюс отмечал, что на полное восстановление горы Гядиминаса потребуется пять лет. На реставрацию северо-западного склона горы было выделено три миллиона евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt