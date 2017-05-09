Планирование военных закупок Минобороны Литвы намерено поручить армии

В рамках реформы закупок в системе обороны Минобороны Литвы намерено поручить армии курировать планирование военных закупок.

Минобороны зарегистрировало проекты законов об учреждении централизованного агентства по закупкам. Ожидается, что соответствующие поправки будут приняты на весенней сессии сейма, а агентство начнет действовать в 2018 году.

С учреждением агентства в министерстве не останется нескольких департаментов – По вооруженным силам и вооружениям, По вопросам систем вооружений и управления, По закупкам. В Вооруженных силах (ВС) будет ликвидирован Департамент материальных ресурсов.

Функции Департамента по вооруженным силам и вооружениям будут переданы Объединенному штабу ВС.

По словам вице-министра обороны Гедримаса Яглинскаса, таким образом Объединенному штабу будет поручено курировать планирование военных закупок, а единица ВС получит название Штаба обороны.

“Мы считаем, что сами военные лучше всего знают, что им нужно для выполнения своих задач. Они должны быть ответственными за планирование, а у нас в Минобороны все равно будут определенные рычаги контроля”, – сказал Г. Яглинскас BNS.

Три остальных ликвидируемых департамента будут переведены в создаваемое агентство по закупкам. В нем будет работать около 150 человек.

Агентство, которое начнет действовать в 2018 году, должно будет осуществлять примерно 75% всех закупок системы обороны, а спустя еще год эта структура будет отвечать за 95% всех закупок.

По словам Г. Яглинскаса, остальные 5% закупок будут закупками малой стоимости, курирование их новым агентством будет неэффективным.

BNS

Метки: Армия, военные закупки, Литва