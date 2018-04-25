Планируют создавать новые рабочие места

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Промышленность Литвы в этом году планирует создать почти 10 тыс. новых рабочих мест, однако Фонд социального страхования Sodra в бюджете 2019 года наметил, что число застрахованных, в том числе и наемных работников, в этом году сократится на 3,6 тыс., пишет деловое издание Verslo zinios.

По данным проведенного Службой занятости опроса работодателей, в этом году наиболее заметный рост спроса на рабочую силу ожидается в самоуправлениях Каунаса, Панявежиса, Плунге, Мариямполе, Алитуса, Йонавы и Укмярге. Промышленности нужны электромеханики и электромонтеры, технологи и инженеры производства, специалисты по металлоконструкциям и монтажники, сварщики, мебельщики и пр.

По словам главы Службы занятости Лигиты Валалите, спрос на рабочую силу в промышленности в 2018 году рост быстрее общей потребности в рабочей силе. Работодатели промышленного сектора в прошлом году зарегистрировали 43,7 тыс. предложений по трудоустройству — на 5,1% больше, чем в 2017 году.

В числе компаний, которые в прошлом году трудоустроили больше всего работников — компания по производству автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies Lietuva, производитель медицинских товаров Intersurgical, производитель продуктов из замороженного теста Mantinga, предприятие по переработке лосося и торговле продуктами из лосося Viciunai ir partneriai.

BNS