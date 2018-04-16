Планы граждан России инвестировать в Клайпеде выглядят туманными

В Клайпедской свободной экономической зоне (СЭЗ) создается новая компания российского капитала Nanopowder plant – она собирается производить нанопорошки металлов и оксидов металлов, используемые и для объемной печати объектов. Компания, акционерами которой являются четыре гражданина России, рассчитывает привлечь поначалу инвестиции в объеме до 5 млн евро. Однако способ из привлечения вызывает вопросы у экспертов, пока не ясны и происхождение российского капитала, и интересы акционеров предприятия.

“Уже на первом этапе развития предприятия планируется трудоустроить не менее 20 местных квалифицированных специалистов (…) Сейчас акционеры активно ищут дополнительный источник финансирования и взвешивают возможности финансирования из своих средств или краудфандинга (способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах – ред.), или же через первичное публичное предложение (IPO) части акций на сумму до 5 млн евро”, – сказал BNS полномочный представитель компании Стасис Планутис.

По его словам, основную деятельность Nanopowder plant планирует начать в следующем году.

Зарегистрированное в начале марта в Литве предприятие Nanopowder Plant возглавляет Всеволод Кизнер. Кроме него, акционерами компании являются Никита Володин, Михаил Стрельцов и Максим Филамофитский.

Агентству BNS удалось найти на российских порталах, что В. Кизнер возглавляет компанию по торговле оборудованием TD Metal Komplekt в Калининградской области, он является автором по меньшей мере одного патента. Российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент указывает, что Всеволод и Александр Кизнеры (они могут быть братьями) создали патент, связанный с порошковой металлургией.

Согласно находящейся в свободном доступе информации, Н. Володин в 2015 году работал на заводе одной из крупнейших алюминиевых компаний в мире – “Русал” в Красноярске.

Никакой информации о двух других акционерах Nanopowder Plant найти не удалось. Не представил никаких других сведений об акционерах Nanopowder plant и С. Планутис, не удалось с ними связаться и BNS. По данным Центра регистров, все четверо проживают в Москве.

Эксперт в области информационных технологий Марюс Паряшчюс сомневается в намеченной российскими предпринимателями схеме финансирования бизнеса в Литве – посредством краудфандинга или IPO.

“IPO имеет место, когда у тебя компания, которая осуществляет серьезную деятельность, когда ты прошел несколько инвестиционных этапов и ты уже хочешь выйти на рынок, где торгуют твоими акциями, и тебе нужно пройти период зрелости как минимум 3-10 лет, ты должен продемонстрировать свою тенденцию к росту, этот рост должен быть заметным”, – сказал BNS М. Паряшчюс. Он сомневается и в схеме краудфандинга – таким путем трудно рассчитывать на привлечение нескольких миллионов евро.

Представитель Клайпедской СЭЗ, где намерены обосноваться российские предприниматели – Вайдас Вяликис сказал BNS, что компания Nanopowder Plant получила адрес на территории СЭЗ и учредила предприятие в Литве, ей предстоят еще как минимум два этапа, на которых будут проверяться происхождение денег и предназначенные для инвестиций средства.

В феврале агентство BNS писало, что инвестировать в завод и лабораторию порошковых и масляных экстрактов в Клайпедской СЭЗ намерено предприятие Capella Baltica – его акционером и руководителем является Евгений Страздинг-Зотов, проживающий, по данным Центра регистров, в Испании. Однако собранные Международным консорциумом журналистских расследований данные из расследования Panama Papers показывают, что Е. Страздинг-Зотов зарегистрирован в Москве.

BNS

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