«Пластиковые» мошенники

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Как финансовый инструмент карточки постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется поле оказываемых услуг по их использованию. Однако банковские пластиковые карточки, как всякий высокодоходный бизнес (особенно в сфере денежного обращения), давно стали мишенью для противоправных посягательств.

Вначале это были одиночки, теперь за аферы взялись организованные преступные группы численностью до 50 человек, вооруженные самой современной техникой. Их члены имеют надежные документы прикрытия и пользуются консультациями высококвалифицированных специалистов.

В Литве участились случаи мошенничества с пластиковыми картами. Обычно срок «жизни» мошеннической схемы составляет месяц или чуть больше, но тут же появляются вариации старых схем, используемых на новый лад.

Только за один день литовская полиция задержала восемь людей, пытавшихся получить из банкомата деньги с помощью чужих и поддельных пластиковых карт, сообщает LRT.

В Вильнюсе и Каунасе за субботу полиция арестовала восьмерых молодых людей, шестеро из которых были эстонцами, пытавшихся снять деньги с чужих и с помощью поддельных пластиковых карт.

В литовской столице 27-летний гражданин Литвы был пойман у банкомата возле магазина, когда пытался снять деньги с десяти разных пластиковых карт. В тот же день были задержаны трое эстонцев, которые якобы хотели использовать поддельные карты для снятия денег. В вещах одного из подозреваемых обнаружили 15 фальшивых карточек.

В Каунасе также задержали гражданина Эстонии, у которого при себе было 15 использованных карт. Еще двое эстонцев были задержаны в торгово-развлекательном центре на проспекте короля Миндаугаса. При них обнаружили 30 пластиковых карточек.

Всех подозреваемых арестовали и начали досудебные расследования.

Растущий вал преступлений в этой сфере, по мнению некоторых, грозит подорвать авторитет банковских карточек как надежного финансового инструмента. Однако пессимистический взгляд на сложившуюся ситуацию вовсе не означает, что нет выхода из создавшегося положения. Он есть, надо только усилить внимание к вопросам безопасности пластиковых карточек от посягательств извне.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ