Плата за отопление

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По предварительным данным Литовской ассоциации поставщиков тепла (ЛАПТ), счета за отопление, которые получат жители Литвы за февраль этого года, будут примерно на 25% меньше, чем в феврале 2018 года.

Из-за более мягкой погоды в феврале этого года для отопления многоквартирных домов использовали на 30% меньше теплоэнергии, чем в феврале 2018 года. В феврале текущего года средняя температура в Литве составила 1 градус тепла, а в прошлом — 6,2 градуса мороза. Однако из-за подорожания теплоэнергии на 5% счета будут примерно на 25% ниже.

ЛАПТ прогнозирует, что за отопление жилья площадью 60 кв. м владелец типовой квартиры в старом доме заплатит в среднем 61 евро. Год назад счета составили 85 евро. В этом году средняя цена на теплоэнергию в Литве была 6 евроцентов/кВт с НДС, а год назад — 5,7 евроцентов/кВт с НДС. Теплоэнергия подорожала из-за повышения цен на газ и биотопливо на бирже Baltpool.

В Литве около 700 000 квартир с центральным отоплением. Около 118 000 из них находятся в плохо утепленных, неэкономичных домах. Еще около 409 000 — в старых неутепленных домах советской постройки. Около 47 000 квартир находятся в модернизированных домах, 71 000 — в полностью обновленных домах, 57 000 — в новых домах, построенных после 1993 года.

Подготовлено литовскими СМИ